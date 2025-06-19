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中職》樂天再見安打3連勝 阻止統一獅亮燈

2025/06/19 21:00

樂天桃猿林泓育敲出安打，送回林子偉（中）。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林泓育敲出安打，送回林子偉（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿今跟統一獅上演投手大戰，9局下靠余德龍生涯第5支再見安打，終場以2：1奪下3連勝，同時阻止獅隊亮起魔術數字「M5」，緊咬獅隊。

4局下，樂天林子偉敲安盜上二壘，林泓育擊出適時安打，送回1分，先馳得點。統一獅在6局上反攻，潘傑楷敲安盜上二壘，林子豪德州安打送回追平分，雙方戰成1：1平手進入9局。

樂天在9局下突破獅隊老將王鏡銘，林智平和林泓育敲安，再靠張閔勛短打推進，1出局攻佔二、三壘，余德龍再見安打，拿下勝利。

獅隊先發洋投布雷克繳出7局好投，僅被敲5支安打，送出4次三振，失掉1分，無關勝敗。他的投捕搭檔林岱安在3局下大秀「「聰明PLAY」，樂天無人出局攻佔一、二壘，林政華點出捕手上方小飛球後定格，林岱安見打者沒跑，故意讓球落地，演出「2-5-3」的雙殺守備，為布雷克化解大危機。

樂天王牌洋投威能帝也以8局好投回敬，雖然被敲7支安打，猛飆8次三振，僅掉1分。

樂天桃猿林泓育敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林泓育敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳志曲攝）樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）

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