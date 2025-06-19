晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》魏碩成比下徐若熙 中信終止3連敗保排名第2

2025/06/19 21:18

味全龍先發投手徐若熙五局失三分吞敗。（記者塗建榮攝）味全龍先發投手徐若熙五局失三分吞敗。（記者塗建榮攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟左投魏碩成力投5局無失分，拿下本季首勝，捕手高宇杰演出3安猛打賞，跑回2分，帶領中信以5:1擊敗味全龍。中信終止3連敗，力保排名第2。

魏碩成被擊出4支安打，投出6次三振、2次四壞球，第3局起沒有讓味全上過得點圈，拿下去年6月18日以來的第1勝，當時對富邦悍將投5局失1分。

味全第1局就在1出局後攻佔滿壘，第2局攻佔三壘也只有1出局，魏碩成接連投出三振化解危機，味全未能把握得分機會，氣勢馬上轉到中信這一邊。

第3局中信率先上場的高宇杰安打，岳政華二壘打先馳得點。第5局高宇杰再度率先安打，宋晟睿和江坤宇安打攻下2分，中信取得3:0領先。

味全徐若熙先發5局，被擊出6支安打失3分，第6局味全起用郭郁政中繼，中信詹子賢和黃韋盛連續安打，岳東華高飛犧牲打追加1分。第7局再換上王維中，發生傳一壘失誤，許基宏安打再下一城，中信將比數拉開到5:0。

味全第8局展開反攻，曾聖安和吉力吉撈連續安打攻佔二、三壘，陳子豪高飛犧牲打扳回1分。

中信兄弟先發左投魏碩成。（記者塗建榮攝）中信兄弟先發左投魏碩成。（記者塗建榮攝）

味全龍先發投手徐若熙五局失三分吞敗。（記者塗建榮攝）味全龍先發投手徐若熙五局失三分吞敗。（記者塗建榮攝）

中信兄弟江坤宇。（記者塗建榮攝）中信兄弟江坤宇。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中