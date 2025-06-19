中職》魏碩成比下徐若熙 中信終止3連敗保排名第2

味全龍先發投手徐若熙五局失三分吞敗。（記者塗建榮攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟左投魏碩成力投5局無失分，拿下本季首勝，捕手高宇杰演出3安猛打賞，跑回2分，帶領中信以5:1擊敗味全龍。中信終止3連敗，力保排名第2。

魏碩成被擊出4支安打，投出6次三振、2次四壞球，第3局起沒有讓味全上過得點圈，拿下去年6月18日以來的第1勝，當時對富邦悍將投5局失1分。

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味全第1局就在1出局後攻佔滿壘，第2局攻佔三壘也只有1出局，魏碩成接連投出三振化解危機，味全未能把握得分機會，氣勢馬上轉到中信這一邊。

第3局中信率先上場的高宇杰安打，岳政華二壘打先馳得點。第5局高宇杰再度率先安打，宋晟睿和江坤宇安打攻下2分，中信取得3:0領先。

味全徐若熙先發5局，被擊出6支安打失3分，第6局味全起用郭郁政中繼，中信詹子賢和黃韋盛連續安打，岳東華高飛犧牲打追加1分。第7局再換上王維中，發生傳一壘失誤，許基宏安打再下一城，中信將比數拉開到5:0。

味全第8局展開反攻，曾聖安和吉力吉撈連續安打攻佔二、三壘，陳子豪高飛犧牲打扳回1分。

中信兄弟先發左投魏碩成。（記者塗建榮攝）

味全龍先發投手徐若熙五局失三分吞敗。（記者塗建榮攝）

中信兄弟江坤宇。（記者塗建榮攝）

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