排球》可惜！張育陞轟36分 台灣隊5局大戰惜敗巴基斯坦仍闖8強

台灣男排。（取自AVC官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在亞洲男子排球國家盃小組賽第2戰，雖連丟2局陷入落後，但他們頂住壓力連趕2局扳平，可惜在決勝局遭逆轉，最終以局數2：3不敵巴基斯坦，小組賽取得1勝1負，以分組第2晉級8強。

台灣男排這次參與亞洲國家盃，以德國萊茵-魯爾世界大學運動會培訓隊為主體，並由旅日好手張育陞領軍，小組賽和菲律賓、巴基斯坦同組，將取分組前2晉級8強。

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台灣隊小組賽首戰面對菲律賓，在張育陞砍24分帶領下，以25：19、23：25、30：28、25：20勝出，在菲律賓吞2連敗情況下，我提前確定晉級8強，今天第2戰面對巴基斯坦則要爭取分組第1，讓之後進入淘汰賽能更有優勢。

面對人高馬大的巴基斯坦，台灣隊首局陷入苦戰，以20：25讓出，但第2局開賽展現韌性和對手拉鋸，一度取得領先，但對方強勢進攻再度超車，台灣隊以22：25連丟2局。遭對手聽牌後，台灣隊第3局一度被對手打出3：0攻勢，但趁著巴基斯坦主動失誤增加，一舉超前，且一路保持領先，並靠著張育陞一記ACE球 ，以25：21扳回一城。

台灣隊追回一局後打出信心，第4局流暢的攻守一舉取得11：4領先，並以25：16逼出決勝第5局。台灣隊延續前兩局逆轉氣勢，開賽打出4：1攻勢，雖然被對手超車且先取得賽末點，但台灣隊頂住壓力，連拿3分反倒取得15：14領先，多次出現deuce，可惜最後無緣成功逆轉，還是以16：18落敗。

張育陞。（取自AVC官網）

張育陞。（取自AVC官網）

温逸凱。（取自AVC官網）

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