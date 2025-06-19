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WTT挑戰賽》首戰爆冷不敵香港組合 新科世界冠軍戶上隼輔/篠塚大登慘遭一輪遊

2025/06/19 21:32

日本男雙組合戶上隼輔/篠塚大登首輪爆冷敗給香港組合。（取自WTT官網）日本男雙組合戶上隼輔/篠塚大登首輪爆冷敗給香港組合。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕上個月剛奪下世界桌球錦標賽男雙冠軍的日本組合戶上隼輔/篠塚大登，今天在2025年WTT盧比安納球星挑戰賽首輪以1:3敗給世界排名15的香港組合黃鎮廷/陳顥樺，爆出首日最大冷門；世界排名第一的法國「眼鏡兄弟」A.勒布朗/F.勒布朗則克服局數0:2落後，3:2逆轉中國新生代組合黃友政/陳垣宇，驚險晉級8強。

世界排名第二的戶上隼輔/篠塚大登在世錦賽決賽以3:2逆轉台灣的「武林高手組合」林昀儒/高承睿，為日本奪下睽違64年的世錦賽男雙金牌。不料，今天對上今年太原挑戰賽亞軍黃鎮廷/陳顥樺，意外陷入苦戰，打完前3局以10:12、11:5、6:11落後，日本組合原本有機會將戰線延長，但第4局在7:5領先下被對手打出一波6:1的強攻，最終以8:11落敗。

黃友政/陳垣宇在男雙資格賽以1:3敗給南韓組合朴奎炫/禹衡圭，以幸運落敗者之姿晉級正賽，首輪面對頭號種子勒布朗兄弟，一開賽來勢洶洶以11:8、11:9連下兩城，但第3局起法國兄弟檔接管戰局，以11:6、11:7、11:6連下3局，完成讓2追3的逆轉秀。

20歲的黃友政一日3戰，和陳熠的混雙組合先以2:3敗給日本張本兄妹檔，男雙組合也不敵法國兄弟檔，男單首輪再以1:3爆冷輸給世界排名65的西班牙選手羅伯斯，成為首日最悲情的球員。

世界排名51的馮翊新在男單首輪則以11:9、13:15、11:8、11:6擊退世界排名49的英國名將皮契福德，寫下對戰2連勝，32強將遭遇世界排25的中國小將陳垣宇。

法國勒布朗兄弟檔在男雙首輪逆轉中國組合，驚險晉級8強。（取自WTT微博）法國勒布朗兄弟檔在男雙首輪逆轉中國組合，驚險晉級8強。（取自WTT微博）

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