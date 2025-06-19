中職》富邦悍將51戰慘吞36敗 上半季確定「獨居」墊底！

吳念庭繳3安猛打賞，打下3分打點。（台鋼雄鷹提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者羅志朋／綜合報導〕台鋼雄鷹今天靠江承諺繳5.2局失2分好投，加上吳念庭關鍵的兩支安打，打下3分打點，最終台鋼就以5：2擊敗富邦悍將。

台鋼贏球後，目前戰績26勝27敗、勝率4成91排名全聯盟第5，富邦戰績15勝36敗、勝率2成94暫居墊底，雙方勝差達10場，上半季台鋼還剩7場、富邦剩9場要打，即使台鋼全敗、富邦全勝，富邦上半季依舊確定獨居墊底，2023年至今的5個半季，富邦有4個半季排名墊底。

請繼續往下閱讀...

此役1局上富邦靠林澤彬安打、盜壘和滾地球進佔三壘，申皓瑋高飛犧牲打先馳得點，下個半局台鋼靠王博玄安打和吳念庭二壘安打追平比分。

2局下台鋼靠顏郁軒安打和高聖恩二壘安打超前比分，4局下再靠紀慶然安打和隊友短打上到二壘，曾子祐二壘安打追加1分，5局上富邦用3安換回1分，追到只落後1分。

6局下兩出局滿壘，吳念庭適時敲安進帳2分打點，台鋼拉開比分，吳念庭繳3安猛打賞，打下3分打點，表現相當亮眼，成為球隊致勝功臣。

台鋼左投江承諺先發5.2局被敲7安，失2分都是責失拿下本季首勝。

台鋼雄鷹先發投手江承諺。（台鋼雄鷹提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法