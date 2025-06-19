中職》僅次於陳金鋒、林智平⋯ 樂天37歲老將一棒寫紀錄！

樂天桃猿余德龍敲出再見安打，開心歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿今在9局下的「老將連線」震撼統一獅，單局3安選手加總116歲，37歲的余德龍擊出生涯第5支再見安打，率隊以2：1狂掃3連勝，阻止獅隊亮燈，以2.5場勝差緊咬上半季龍頭。

樂天威能帝跟統一布雷克上演頂尖對決，兩人都繳出至少7局掉1分好投，特別是威能帝最速飆到155公里，8局宰制獅隊打線。雙方鏖戰至9局下，樂天3老突破獅隊39歲的王鏡銘，靠40歲的林智平、39歲的林泓育和37歲的余德龍的3安攻下再見分，收下重要1勝。

請繼續往下閱讀...

「我只想打紮實！」余龍德表示，王鏡銘投出失投的滑球，想辦法打出外野，結果很幸運。他也笑說，知道這幾位打者加總超過100歲，組成「老將連線」，「教練有說，先發就是好的選手、球隊需要的選手，把握還能打球的時間。」

余德龍以37歲7天擊出再見安打，排名隊史第3老，僅次於去年林智平的39歲14天、2016年陳金鋒的38歲205天。

樂天桃猿朱承洋（左）拿下勝投，向敲出再見安打的余德龍（右）致意。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿余德龍敲出再見安打結束比賽，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）

統一獅王鏡銘吞下敗投。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法