MLB》領1.3億沒上過大聯盟 前韓職救援王高祐錫遭釋出讓外媒訝異

高祐錫。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前韓職救援王高祐錫日前遭馬林魚釋出，成為自由球員。高祐錫本季領225萬美元薪水，是馬林魚的大聯盟後援群中薪水最高，仍遭到球隊釋出。

高祐錫在2024年季前以2年450萬美元加盟教士，但他在春訓表現欠佳，因此無緣開季進入大聯盟名單。教士去年季中與馬林魚交易，把高祐錫等人包入交易包裹，換來打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）。

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現年26歲的高祐錫今年4月初遇到右手骨折傷勢，直到5月初才回到賽場，高祐錫近5場都在小聯盟3A出賽，合計5.2局失1分、防禦率1.59，仍在美國時間6月17日遭馬林魚3A釋出。

高祐錫今年待過新人聯盟、1A、高階1A和3A，整季出賽12場有2場先發，吞下1敗、防禦率4.11，共投15.1局被敲16安（包含1轟），被打擊率2成76，每局被上壘率為1.63。

美國媒體《運動畫刊》提到，諷刺的是，高祐錫本季領225萬美元薪水，比馬林魚隊的大聯盟名單中任何一名後援投手的薪水還要多。高祐錫將尋求另一支球隊的機會，如果不是在北美，有可能回到他的母國南韓。

此外，馬林魚今年薪水最高的投手是當家強投「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），本季薪水為1730萬美元；而馬林魚目前最高薪的後援投手是30歲右投班德（Anthony Bender），本季薪水為142萬美元。

Marlins have released pitcher Woo-Suk Go. Acquired in the deal with the Padres for Luis Arraez. Go was in the deal as a minor piece to offset some of the Arraez contract money sent to San Diego last season. — Craig Mish （@CraigMish） June 17, 2025

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