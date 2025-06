MLB》領1.3億沒上過大聯盟 前韓職救援王高祐錫遭釋出讓外媒訝異

高祐錫。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕前韓職救援王高祐錫日前遭馬林魚釋出,成為自由球員。高祐錫本季領225萬美元薪水,是馬林魚的大聯盟後援群中薪水最高,仍遭到球隊釋出。

高祐錫在2024年季前以2年450萬美元加盟教士,但他在春訓表現欠佳,因此無緣開季進入大聯盟名單。教士去年季中與馬林魚交易,把高祐錫等人包入交易包裹,換來打擊王阿拉耶茲(Luis Arraez)。

請繼續往下閱讀...

現年26歲的高祐錫今年4月初遇到右手骨折傷勢,直到5月初才回到賽場,高祐錫近5場都在小聯盟3A出賽,合計5.2局失1分、防禦率1.59,仍在美國時間6月17日遭馬林魚3A釋出。

高祐錫今年待過新人聯盟、1A、高階1A和3A,整季出賽12場有2場先發,吞下1敗、防禦率4.11,共投15.1局被敲16安(包含1轟),被打擊率2成76,每局被上壘率為1.63。

美國媒體《運動畫刊》提到,諷刺的是,高祐錫本季領225萬美元薪水,比馬林魚隊的大聯盟名單中任何一名後援投手的薪水還要多。高祐錫將尋求另一支球隊的機會,如果不是在北美,有可能回到他的母國南韓。

此外,馬林魚今年薪水最高的投手是當家強投「魚王」阿爾坎塔拉(Sandy Alcantara),本季薪水為1730萬美元;而馬林魚目前最高薪的後援投手是30歲右投班德(Anthony Bender),本季薪水為142萬美元。

Marlins have released pitcher Woo-Suk Go. Acquired in the deal with the Padres for Luis Arraez. Go was in the deal as a minor piece to offset some of the Arraez contract money sent to San Diego last season.