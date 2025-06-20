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MLB》8年17.7億合約賭太早？紅襪22歲大物新秀手感極凍遭下放回3A

2025/06/20 08:02

坎貝爾。（資料照）坎貝爾。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passen）報導，紅襪決定將近況不佳的22歲大物新秀坎貝爾（Kristian Campbell）下放回3A，同時金手套外野手阿布瑞尤（Wilyer Abreu）也從傷兵名單復出。

2023年選秀會上第四輪被紅襪選中的坎貝爾，今年官網百大新秀排名第6，也成為紅襪開幕戰先發二壘手，更在只打6場比賽後就獲得8年保障6000萬美元（約新台幣17.7億）延長合約。坎貝爾在本季前28場繳出.313/.420/.515的打擊三圍，累積8支二壘安打、4轟與12分打點。

坎貝爾開季火燙的手感也讓他獲得3月與4月的美聯單月最佳新秀，然而至此他的打擊卻面臨嚴重撞牆，就連防守也開始不穩。在經過前28場的火熱狀態後，坎貝爾近35場打擊三圍僅.154/.236/.215，累積2轟、9分打點，本季打擊三圍下滑至.223/.319/.345，攻擊指數0.664。

紅襪本季開箱了坎貝爾（Kristian Campbell）、梅耶爾（Marcelo Mayer）與安東尼（Roman Anthony）等3位大物好手，日前也將和球隊鬧不和的28歲明星重砲德弗斯（Rafael Devers）交易至巨人，想立刻用未來賭上現在，目前看來是相當具有風險的操作。

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