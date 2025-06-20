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MLB》MVP四連星首度連線、明星左投6局7K！洋基終止本季最長連敗

2025/06/20 07:35

高德施密特。（路透）高德施密特。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與天使進行4連戰最終戰，近期狂吞6連敗的條紋軍終於谷底反彈，靠著葛里遜（Trent Grisham）、高德施密特（Paul Goldschmidt）背靠背開轟，加上明星左投羅冬（Carlos Rodón）6局失3分優質先發，終場洋基以7：3贏球，終於終止本季最長6連敗。

羅冬今天先發前兩局各遭到「神鱒」楚奧特（Mike Trout）與阿德爾（Jo Adell）陽春砲狙擊，但洋基兩個半局也都還以顏色。1局下史坦頓（Giancarlo Stanton）1出局一、三壘有人時敲出二壘滾地球送回1分，2局下葛里遜2出局一壘有人敲出2分砲，下一棒高德施密特接力開轟，洋基4：2超前。

接下來三個半局羅冬力保不失，6局上再度被沃德（Taylor Ward）敲出陽春砲，也是單場挨第3轟，但隨後仍穩住陣腳，最終投完6局被敲4安，投出7次三振與1次保送，失掉3分責失，防禦率3.10。7局下貝林傑（Cody Bellinger）又敲出適時長打再下一城，8局下「法官」賈吉（Aaron Judge）也敲出二壘安打，後續靠內野滾地與高飛犧牲再進帳2分保險，洋基最終順利捍衛主場，躲過遭天使橫掃同時也終止6連敗。

值得一提的是，這是洋基「MVP四連星」首度在打線中合體連線，第一棒的高德施密特4支2貢獻1打點，第二棒貝林傑4支3猛打賞、也有1打點進帳，第三棒賈吉3支1、選到1保送，第四棒史坦頓3支0，但有選到1保送，也打下1打點。

貝林傑。（路透）貝林傑。（路透）

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

史坦頓。（路透）史坦頓。（路透）

羅冬。（路透）羅冬。（路透）

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