MLB》點出大谷回歸二刀流首戰細節！213勝名人堂強投讚史上最偉大

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在16日面對教士睽違663天再度二刀流先發，生涯奪下213勝、154救援的名人堂強投史莫茲（John Smoltz），也盛讚大谷的表現。

史莫茲在Podcast節目《Flippin’ Bats》中表示：「我已經說過多次，如果大谷翔平專心投球，他會是全聯盟最頂尖的投手之一，這讓我感到無比興奮！」他接著補充，「我能看出他很努力地在控制情緒，我認為這點很棒。」

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大谷當天還飆出100.2英哩（約161公里）的火球，主持人韋蘭德（Ben Verlander）問及史莫茲是否有預料大谷能摧到100英哩，史莫茲回應：「我認為他並非每球都要催到100英哩，這點很好，他應該繼續學習如何在需要時才催球速，而不是每球都用盡全力，他這次的投球節奏很棒，也很多變，我很欣賞他的投球風格。」

史莫茲再次強調：「我說過很多次，如果他專心投球，我相信他會是聯盟最強投手。但我們不會見到那樣的大谷，因為他還要打擊，所以我們有幸見證這位史上最偉大球員之一的驚人投球表現。」

道奇明天將與國民展開3連戰，總教練羅伯斯（Dave Roberts）昨天也預告先發輪值，將依序派出克蕭（Clayton Kershaw）、梅伊（Dustin May）與大谷翔平登板。大谷翔平休息5天後再先發，預計同樣會是開局投手的角色。

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