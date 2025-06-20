MLB》洋基牛棚又出現傷兵！防禦率1.80好手進IL 有望開箱26歲新秀

桑托斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天賽前宣布，後援右投桑托斯（Yerry De los Santos）因手肘出現不適進入15天傷兵名單，同時將左投桑德里奇（Jayvien Sandridge）從3A拉上大聯盟，並將工具人卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）轉移至60天傷兵名單。

27歲的桑托斯本季為洋基出賽14場，投20局送出13次三振，但也投出12次保送，失掉4分責失分，防禦率1.80。目前洋基尚未透露桑托斯預計將缺陣多久，但手肘傷勢對於投手來說自然令人擔憂，洋基日前才宣布主力後援右投卡森斯（Jake Cousins）將動手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ）。

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26歲左投桑德里奇季前以小聯盟合約加盟洋基，曾效力金鶯、紅人與教士體系從未上過大聯盟，今年球季初他曾進入傷兵名單，並在5月中旬回歸，本季他在3A出賽6場投7局，防禦率1.29。目前洋基40人名單僅希爾（Tim Hill）一位牛棚左投，桑德里奇未來幾天有望獲得生涯初登板機會。

至於「O卡」卡布雷拉被轉移至60天傷兵名單並不意外，他在5月中旬就遭遇嚴重腳踝扭傷並接受手術，理論上他能在7月中旬回歸，但他預計將缺席本季大部分或所有賽事。

桑德里奇。（資料照）

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