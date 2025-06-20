中職》滿謎樣的「網友」 鄭浩均淺談黃暐傑

鄭浩均。（資料照，記者李惠洲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者倪婉君／綜合報導〕具大聯盟資歷的31歲右投黃暐傑昨確定報名中職選秀，但因他前兩年都在右手肘動刀的狀況成謎，就連曾旅美的中信兄弟投手鄭浩均都用「滿謎樣的人」來形容他，而雖然實際只見過一次面，「我們算是網友，到現在都還會一起打電動！」

今年中職選秀順位依序是台鋼雄鷹、富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一獅和中信兄弟，報名至昨中午12點截止，黃暐傑也在最後一刻壓線報名。黃暐傑在復健後目前已進入牛棚階段，而儘管近況成謎，在今年沒有特別突出的高中大物情況下，他仍有機會出現在各隊的首輪評估名單中。

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儘管都來自台東，也都畢業自台東縣新生國小少棒，但此後兩人選擇不同的發展體系，對27歲的鄭浩均來說，和黃暐傑是到旅美之後才有一些交集，「因為我跟（張）景淯、小宋（宋文華）比較熟，透過他們的關係認識暐傑，然後就一起打遊戲。」鄭浩均還說，實際上兩人比較像是網友，在自己返台打中職之後，有跟黃暐傑和其他人吃過一次飯。

鄭浩均在2022季中選秀獲兄弟第1指名，今年從右手肘韌帶重建手術復出後，目前已先發兩場，分別對富邦悍將和統一獅各投5局失1分，累計1勝1敗防禦率1.80，預計22日在洲際主場迎戰富邦。黃暐傑則預計9月可以進入實戰階段，在6月30日的中職選秀會上能否像「美美」一樣也獲首輪青睞，備受關注。

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