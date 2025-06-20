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NBA冠軍賽》哈里伯頓帶傷轟12分 溜馬上半場領先雷霆22分拒絕淘汰

2025/06/20 09:55

哈里伯頓。（法新社）哈里伯頓。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕系列賽陷入2：3落後的溜馬今天在主場背水一戰，主控哈里伯頓（Tyrese Haliburton）帶傷出賽，上半場獨拿12分，助隊在總冠軍賽G6以64：42大幅領先雷霆。

遭遇右小腿傷勢的哈里伯頓依舊在今天先發上陣，溜馬開局雖被打出10：2，但西亞卡姆（Pascal Siakam）、內姆哈德（Andrew Nembhard）、托平（Obi Toppin）、哈里伯頓連續得分，打出24：7的超狂攻勢，首節打完以28：25逆轉雷霆。

替補後衛麥康諾（T.J. McConnell）在第二節開局發揮強勢，一人包辦溜馬的前8分，還助攻哈里伯頓投進三分球，團隊進攻多點開花，西亞卡姆讀秒時還上演暴扣戲碼，加上壓哨中距離命中，助隊持續擴大比分，而雷霆則是打得被動，尤其三分球幾乎屢投不進，溜馬單節打出36：17的猛攻，上半場取得22分領先。

溜馬有3人得分達雙位數，哈里伯頓出賽16分鐘，9投4中含3顆三分球拿12分，外帶4助攻、2抄截，西亞卡姆13分、內姆哈德10分。

吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿15分，J.威廉斯（Jalen Williams）16分，但雷霆三分球準星慘不忍睹，11投僅1中，團隊還出現多達12次失誤，是落後主因。

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