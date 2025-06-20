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MiLB》連3場砸人！台灣王牌林昱珉3局飆5K失3分 3A防禦率漲至5.87

2025/06/20 10:59

林昱珉。（資料照）林昱珉。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇3A的台灣12強冠軍王牌林昱珉，今先發對上教士3A艾爾帕索吉娃娃隊（El Paso Chihuahuas）僅投3局就因用球數過多提前退場，無緣進帳本季第2勝。

林昱珉上一戰對戰太空人3A，先發5局用90球，被敲多達9支安打包含1轟，失掉7分有5分責失，送出3K，另有4保送、1次觸身球，不過在隊友強大火力支援下，生下生涯3A首勝。

今天要挑戰本季第2勝，1局上隊友就先得1分給予林昱珉支援，1局下林昱珉開賽連飆2K，然而接下來卻出現四壞保送，並遭到生涯在大聯盟有17轟的前大物捕手坎普沙諾（Luis Campusano）二壘安打狙擊失掉1分。

2局上響尾蛇3A攻下3分，但林昱珉該局下控球又出狀況，對首名打者投出觸身球，儘管飆出三振，但接著又被敲出二壘安打與高飛犧牲打失第2分。3局上響尾蛇3A爆打6分，但林昱珉3局下又投出保送和被長打狙擊再失1分，該局投完就被換下場，此役確定無關勝負。

林昱珉此役投3局用多達80球，好球僅46顆，控球狀況欠佳，儘管飆出5次三振，但也被敲3支二壘安打、投出3次四壞保送和2次觸身球，最快球速來到93.5英哩（150.4公里），賽後防禦率上漲至5.87。

這是林昱珉連續第3場出賽投出觸身球，今天他2度砸到對手，且都是面對同一位打者蒙多（Nate Mondou），第一次為2局下88.3英哩速球，第二次為3局下74.9英哩曲球。

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