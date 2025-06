桑塔納今天在牛棚與球迷起爭執。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕海盜今天客場與老虎進行雙重戰,海盜在第一場輸球後,第2場在延長賽取勝,不過雙重戰第2場卻發生插曲,海盜浪人投手桑塔納(Dennis Santana)在牛棚和球迷起爭執,甚至還對球迷出拳。

事情發生在雙重戰第2戰後段,鏡頭拍到桑塔納在牛棚與球迷起爭執,桑塔納甚至還在牆邊起跳,試圖對與他起爭執的球迷揮拳,爭吵發生後海盜隊友立刻將他帶離現場。

事發後海盜尚未公開談論此事,不過根據《The Athletic》消息,海盜當下就將這位球迷給驅逐。

這個插曲沒影響到桑塔納登板,他在9局下4比4平手時上場,不過在解決第一個人後,現場就因為下雨暫停比賽,也因為這場雨,桑塔納僅投了0.1局就下場,最終海盜10局上攻下4分,以8比4贏球。

Dennis Santana is swinging at fans from the bullpen pic.twitter.com/cah20Ohtis