MLB》道奇5億明星外野手繳大聯盟最爛成績！總裁曝進行交易可能性

康佛托。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇季前與32歲明星外野手康佛托（Michael Conforto）簽下1年1700萬美元（約新台幣5億）合約，然而他不僅沒有反彈還持續跌落谷底，對此道奇總裁佛里曼（Andrew Friedman）近日受訪，也談到對於康佛托的未來規劃。

康佛托本季在道奇出賽65場，打擊三圍是相當悽慘的.168/.305/.277，攻擊指數0.582，累積4轟、13分打點，OPS+為68。目前康佛托的打擊率更是全大聯盟符合打席數的打者中最糟，長打率則是倒數第2。

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近日接受《洛杉磯時報》訪問，道奇總裁佛里曼表示：「很顯然目前康佛托並未打出我們或他自己的所期待的成績，但觀察從他的訓練態度已經目前所做出的調整，我願意打賭他接下來兩個月的表現會比前兩個月好很多。」

然而當被問及球隊是否可能交易來一位左外野手，佛里曼回應：「我永遠不會說不，但我們對於這類交易會設下很高的門檻，因此在我看來這種情況很可能不會發生。」

包含今天再內，康佛托已經連續2場從板凳出發。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前受訪指出，未來康佛托還是會獲得不少上場時間，但同時金慧成也爭取到更多出賽機會。

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