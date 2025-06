山本由伸。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今日對戰教士,在第3局上演三振秀,不過因為主審誤判,錯失日本投手史上第一次「完美一局」。

山本由伸在3上先用6球連續K掉強森(Bryce Johnson)、馬度納多(Martín Maldonado),接著面對小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)也很快取得2好球領先,接著山本投出一顆95.7英哩速球,整顆投在九宮格2號位,但主審卻沒「撿」形成壞球,無緣寫下「完美一局」。

主審的誤判讓山本由伸多投2球,最終用5球K掉小塔提斯,單局3個出局數都用三振抓下,展現超狂K功。

根據大聯盟官網顯示,此戰的主審是現年61歲的資深裁判哈德森(Marvin Hudson)。

WHAT IN THE WORLD??



This call cost Yoshinobu Yamamoto an Immaculate inning!! pic.twitter.com/9IL5HMv0Nz