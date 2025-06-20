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NBA總冠軍賽》哈里伯頓帶傷出擊拚得有價值 溜馬讓雷霆三節投降逼出G7

2025/06/20 11:14

哈里伯頓。（法新社）哈里伯頓。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕系列賽陷入2：3落後的溜馬今天在主場背水一戰，主控哈里伯頓（Tyrese Haliburton）帶傷上陣拿14分，團隊6人得分達雙位數，三節打完就取得30分領先，終場以108：91打爆雷霆，系列賽追成3：3平手，兩隊將在台灣時間23日的驟死第7戰交手，決定今年的NBA總冠軍。

儘管歷史數據和專家預測都不站在溜馬這邊，但他們在G6展現贏球決心，遭遇右小腿傷勢的哈里伯頓依舊在今天先發上陣，全隊也將士用命，早早就打趴雷霆，成功逼出G7，目標成為總決賽史上第10隊在2：3完成逆轉封王的隊伍。

雷霆在今天開賽就打出10：2的漂亮開局，但溜馬在西亞卡姆（Pascal Siakam）、內姆哈德（Andrew Nembhard）、托平（Obi Toppin）、哈里伯頓連續得分下，打出24：7的超狂攻勢，首節打完以28：25逆轉雷霆。

替補後衛麥康諾（T.J. McConnell）在第二節開局發揮強勢，一人包辦溜馬的前8分，還助攻哈里伯頓投進三分球，團隊進攻多點開花，西亞卡姆讀秒時還靠著暴扣及壓哨中距離命中持續重創對手，而雷霆打得被十分動，尤其三分球屢投不進，讓溜馬單節打出36：17的猛攻，上半場就取得22分的大幅領先。

兩隊在下半場頻頻「打鐵」，一度快4分鐘都沒辦法得分，一直到哈里伯頓的上籃才結束雙方都無法進球的尷尬狀況，而雷霆更慘，等到第三節剩下6分57秒時才靠著哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）的灌籃才解除得分荒。

溜馬在三節打完取得90：60領先，兩隊在第四節也決定讓哈里伯頓、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、J.威廉斯（Jalen Williams）等主力休息，兩隊在垃圾時間讓板凳球員上陣，已不影響本場比賽勝負。

溜馬主控哈里伯頓出賽23分鐘，12投5中含3顆三分球拿14分，外帶5助攻、2抄截，內姆哈德17分，西亞卡姆16分、13籃板，替補的麥康諾12分、9籃板、6助攻，托平20分為全隊最高，內史密斯10分。

吉爾吉斯亞歷山大拿全隊最高21分，但出現8次失誤，J.威廉斯16分，哈爾特斯坦10分，共3人得分破10，而雷霆三分球準星慘不忍睹，30投僅8中，團隊還出現多達21次失誤，這樣的表現想力拚關門根本是天方夜譚，只能在G7回到主場再接再厲。

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