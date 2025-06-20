MLB》山本6.1局5K優質先發問天吞敗、大谷挨觸身球 道奇中斷5連勝

山本由伸。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今日繳出6.1局失3分優質先發，無奈隊友不給火力支援，終場道奇3：5輸球，中斷5連勝。

山本由伸首局投出三上三下，次局挨柏格茲（Xander Bogaerts）陽春砲掉1分，第3局上演三振秀飆出「KKK」。

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山本第4局連續解決3人，5上遭遇亂流，接連被柏格茲、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲安，隨後挨伊格雷西亞斯（Jose Iglesias）高飛犧牲打再丟1分。

山本第6局投出變相三上三下，7上被柏格茲、柯朗沃斯連續二壘安打狙擊，失掉第3分，接著山本用三振抓下1出局後，道奇決定換投，山本由伸今天先發6.1局退場，在他投球任內，隊友1分都沒得。

教士在8上從道奇牛棚右投利特爾（Jack Little）手中再拿2分，取得5：0領先優勢。兩隊在9上因觸身球引發大場面，雙方總教練都被驅逐出場。

悶了8局的道奇，9下終於有所突破，雖然灌進3分大局，但最終還是無力回天，以3：5落敗。

山本由伸先發6.1局用了100球，被敲7安包含1轟，失3分責失，送出5次三振，苦吞賽季第6敗、防禦率2.76。

道奇日本巨星大谷翔平全場4打數敲1安，挨1次觸身球，吞下1K，賽後打擊率為0.292。

大谷翔平。（美聯社）

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