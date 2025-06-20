晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》被視為「三巨頭」+1的那個人 穆雷分享想法還揭露愛哭包排名

2025/06/20 12:02

穆雷。（資料照，歐新社）穆雷。（資料照，歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕男子網壇到底是「三巨頭」，還是有加入穆雷（Andy Murray）的「四巨頭」，一直是外界議論焦點，對此，穆雷也分享自己對此話題的想法。

「對於四巨頭的稱呼時常讓我糾結。」穆雷接受「GQ」專訪時說，「因為我深知其他三人的成就遠超於我，但話說回來，人們之所以稱我們為四巨頭，是因為在每項大賽中，無論是大滿貫或名人賽，我們之中總有2、3人甚至是4人打到最後階段。」

穆雷表示，在自己2017年髖關節受傷時還排名世界第一，遺憾的是已無法在大賽中角逐冠軍，「但從我22歲到29歲，有一段時間和他們一起出現在多數的大滿貫賽，和他們每一個人都有過精彩對決，我一直都有贏的可能，我想有見證過那一切的球迷都知道。」

穆雷也感慨地說：「那是一個多偉大的時代，三位有史以來最出色的球員同時出現，而我則是那唯一的『第四者』，但我回想自己在溫網終於突破重圍那一次，我必須擊敗史上最佳的那個人（喬科維奇），而我為自己的成就感到驕傲。」

穆雷也談到費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和喬科維奇（Novak Djokovic）誰最愛哭？他說：「我認為費德爾是第一，然後是我，這是一個很難回答的問題，因為沒看過Rafa或Novak很常哭，但我可能會說是Novak，最後才是Rafa，因為我可能已經看過Novak崩潰過幾次。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中