網球》被視為「三巨頭」+1的那個人 穆雷分享想法還揭露愛哭包排名

穆雷。（資料照，歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕男子網壇到底是「三巨頭」，還是有加入穆雷（Andy Murray）的「四巨頭」，一直是外界議論焦點，對此，穆雷也分享自己對此話題的想法。

「對於四巨頭的稱呼時常讓我糾結。」穆雷接受「GQ」專訪時說，「因為我深知其他三人的成就遠超於我，但話說回來，人們之所以稱我們為四巨頭，是因為在每項大賽中，無論是大滿貫或名人賽，我們之中總有2、3人甚至是4人打到最後階段。」

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穆雷表示，在自己2017年髖關節受傷時還排名世界第一，遺憾的是已無法在大賽中角逐冠軍，「但從我22歲到29歲，有一段時間和他們一起出現在多數的大滿貫賽，和他們每一個人都有過精彩對決，我一直都有贏的可能，我想有見證過那一切的球迷都知道。」

穆雷也感慨地說：「那是一個多偉大的時代，三位有史以來最出色的球員同時出現，而我則是那唯一的『第四者』，但我回想自己在溫網終於突破重圍那一次，我必須擊敗史上最佳的那個人（喬科維奇），而我為自己的成就感到驕傲。」

穆雷也談到費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和喬科維奇（Novak Djokovic）誰最愛哭？他說：「我認為費德爾是第一，然後是我，這是一個很難回答的問題，因為沒看過Rafa或Novak很常哭，但我可能會說是Novak，最後才是Rafa，因為我可能已經看過Novak崩潰過幾次。」

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