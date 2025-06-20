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中職》富邦7大主題日出爐 首度聯名日職關西強權

2025/06/20 12:19

2025富邦悍將下半季主題日公布。（富邦提供）2025富邦悍將下半季主題日公布。（富邦提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將公布下半季7檔主題日，備受矚目的「XVIII悍將中學」及「寵愛天使」主題日移師臺北大巨蛋盛大舉辦外，07/29 （二）－07/30 （三）也將在大巨蛋舉辦平日主題日「夏夜看球趣」，除此之外還有悍將首度聯名的日職關西強權球隊主題日登場，一起來揮出炙熱的一擊！，與日職太平洋聯盟合作的「わくわく日本祭」更是不能錯過！悍將下半季「7月份」主場賽事門票將於6/24（二）12:30起開放亞瑟傳奇優先購票，6/27（五）12:30起全面開賣。

下半季首波主題日《熱力製造所》07/12（六）、07/13（日）展開，悍將主場升格熱血工廠，人氣手遊《Monster Hunter Now》也即將再度登場，現場互動活動等你來參加，讓你邊看球邊狩獵！邀請球迷一起來火力應援，讓你的熱血、青春、動感一次炸裂。

07/29 （二）、07/30 （三）平日主題日「夏夜看球趣」將在臺北大巨蛋登場，炎炎夏日的下班夜晚，告別辦公室的忙碌與緊張，一起來享受一場熱血的棒球時光！今晚不要宅在家，換下正裝、穿上球衣，來臺北大巨蛋感受熱力應援、精彩賽事。

08/02（六）、08/03（日） 一起來新莊棒球場解謎吧！「野球搜查線」全場戒備，疑雲密佈，球賽即將變成一場腎上腺素爆表的破案行動！跟著線索追擊、破解謎團、挑戰關卡，誰能在層層懸疑中抽絲剝繭，揭開球場深處的驚人真相？這是一場集智力、膽識與速度於一身的現場對決，破案成功者將有機會抱走限量獎品。

悍將經典主題日「XVIII悍將中學」，08/16（六）、08/17（日）在臺北大巨蛋吹響青春號角！不論你是初次報到的新生，還是回憶滿載的資深學長姐，都歡迎一起回到那段最青澀、最悸動的悍將校園時光。穿上制服、揪上好友，重返青春現場，找回熱血記憶！全校注目的校草校花票選也將熱烈展開，顏值巔峰由你一票決定。

8/23（六）-08/24（日）登場，來自關西的經典風格，承載數十年的堅持與獨有氣場，隨著虎紋旋風席捲而來，活潑可愛的吉祥物與活力四射的啦啦隊也將華麗登場，一起進場感受野球風，揮出炙熱的一擊吧。

好評主題日再回歸，09/06 （六）、09/07 （日） 「わくわく日本祭」在新莊棒球場登場，城堡即將化身為充滿濃厚日式風情的街頭，不僅有和風拍照區、日式主題遊戲攤位還有美味的屋台市集，且將再度攜手太平洋聯盟，重磅邀請到日職退役球星蒞臨新莊城堡。

悍將壓軸主題日「寵愛天使」09/20（六）、09/21（日）在臺北大巨蛋盛大舉辦，Fubon Angels即將華麗集結，只為寵你設計的驚喜橋段，甜到心坎的寵粉行動即將展開。

富邦悍將下半季門票將採取逐月開放販售方式進行預售，下半季「7月份」主場例行賽共計9場（含7/29-30臺北大巨蛋主場場次）將於6/24（二）12:30~15:30 開放亞瑟傳奇會員優先購票，並於會員優先購票後，6/27（五）12:30起全面開賣，「8月份」、「9月份」主場例行賽之販售資訊將另行公告。

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