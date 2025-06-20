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TPBL》5年長約綁住金牌狀元！驚喜禮物讓林信寬愛不釋手

2025/06/20 13:19

雲豹球團送上Switch2給林信寬。（記者盧養宣攝）雲豹球團送上Switch2給林信寬。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL桃園台啤永豐雲豹宣布以5年長約綁住「金牌狀元」林信寬，營運長顏行書期許他成為MVP等級的頂尖球星。

23歲的林信寬2023年以狀元之姿加盟雲豹，隨後代表台灣勇奪杭州亞運男子3X3籃球金牌，本季在職業生涯第二年於TPBL出賽33場，平均拿下12.4分、4.1籃板、2.3助攻，外線命中率28%。

雲豹今宣布與林信寬達成5年續約，2年後可以行使旅外條款，顏行書表示，從林信寬加盟雲豹後，球隊針對他的發展就有詳細規劃，也期許他成為球隊核心之一，「經過兩年的養成期，這五年就是他發光發熱的時光。」

對於林信寬的期許，顏行書指出，「我覺得很難在國家隊找到類似的模板，他和劉錚是完全不一樣的類型，希望他成為最棒的林信寬，這五年保持健康，展現爭取MVP的決心。」

雲豹今在續約記者會除送上為林信寬特製的T恤，還送上台灣尚未上市、球團人員特地到香港購買的Switch2，讓林信寬相當驚喜、愛不釋手，執行長張建偉解釋，「因為這是2.0版，我們也期許信寬再進化。」

雲豹與林信寬續約。（記者盧養宣攝）雲豹與林信寬續約。（記者盧養宣攝）

雲豹與林信寬續約，營運長顏行書（左起）、林信寬與執行長張健偉。（記者盧養宣攝）雲豹與林信寬續約，營運長顏行書（左起）、林信寬與執行長張健偉。（記者盧養宣攝）

雲豹與林信寬續約，營運長顏行書（左起）、林信寬與執行長張健偉。（記者盧養宣攝）雲豹與林信寬續約，營運長顏行書（左起）、林信寬與執行長張健偉。（記者盧養宣攝）

雲豹與林信寬續約，營運長顏行書（左）、林信寬。（記者盧養宣攝）雲豹與林信寬續約，營運長顏行書（左）、林信寬。（記者盧養宣攝）

雲豹與林信寬續約，營運長顏行書（左）、林信寬。（記者盧養宣攝）雲豹與林信寬續約，營運長顏行書（左）、林信寬。（記者盧養宣攝）

雲豹與林信寬續約，營運長顏行書（左起）、林信寬與執行長張健偉。（記者盧養宣攝）雲豹與林信寬續約，營運長顏行書（左起）、林信寬與執行長張健偉。（記者盧養宣攝）

林信寬（左）、執行長張健偉。（記者盧養宣攝）林信寬（左）、執行長張健偉。（記者盧養宣攝）

林信寬（左）、執行長張健偉。（記者盧養宣攝）林信寬（左）、執行長張健偉。（記者盧養宣攝）

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