MLB》大谷翔平遭100英哩火球砸中！後續舉動令美媒大讚：與眾不同

大谷翔平。(路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今以3:5不敵教士,雙方在比賽後段再度因觸身球打出火氣,日本巨星大谷翔平也在系列賽二度挨球吻,然而他當下的一個舉動,獲得美國媒體大讚。

道奇與教士這個系列賽已經出現多次觸身球,今天7局上教士強森(Bryce Johnson)又遭到道奇崔維諾(Lou Trivino)觸身球。9局上教士球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)被道奇新秀利特爾(Jack Little)砸中右手,雙方忍無可忍清空板凳引爆衝突,雙方總教練羅伯斯(Dave Roberts)與席爾特(Mike Shildt)更是不停隔空叫囂,最終都被驅逐出場。

Benches cleared during Padres-Dodgers after Fernando Tatis Jr. was hit



Dave Roberts and Mike Shildt had words for each other pic.twitter.com/5NQkbRKtlg