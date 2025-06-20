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MLB》大谷翔平遭100英哩火球砸中！後續舉動令美媒大讚：與眾不同

2025/06/20 13:46

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以3：5不敵教士，雙方在比賽後段再度因觸身球打出火氣，日本巨星大谷翔平也在系列賽二度挨球吻，然而他當下的一個舉動，獲得美國媒體大讚。

道奇與教士這個系列賽已經出現多次觸身球，今天7局上教士強森（Bryce Johnson）又遭到道奇崔維諾（Lou Trivino）觸身球。9局上教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被道奇新秀利特爾（Jack Little）砸中右手，雙方忍無可忍清空板凳引爆衝突，雙方總教練羅伯斯（Dave Roberts）與席爾特（Mike Shildt）更是不停隔空叫囂，最終都被驅逐出場。

想不到裁判警告雙方後，9局下大谷翔平又遭到教士火球終結者蘇雷亞斯（Robert Suarez）99.8英哩速球砸中後背，眼看道奇板凳又有球員要衝出來，此時大谷馬上朝著自家休息室比出「退後」的手勢，希望隊友不要跑上場，也示意自己並無大礙。隨後裁判經過討論，也將蘇雷亞斯驅逐出場，與此同時大谷在壘上還與教士打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）握手言和，更跑去教士休息室前和伊格雷西亞斯（Jose Iglesias）相談甚歡，原本再次劍拔弩張的氣氛頓時煙消雲散。

大谷的紳士行為也受到媒體讚賞，日本電視台NHK直呼他像一位親善大使，NBA洛杉磯湖人記者沃德（Ryan Ward）也立刻發文表示：「大谷真的很有風度，如果是我被那樣砸中，我絕對沒辦法保持冷靜。他真的與眾不同！」

這次道奇與教士4連戰中一共出現8次觸身球，其中小塔提斯與大谷翔平都各被砸2次，而小塔提斯更是在美國時間6月9日至11日與道奇的3連戰中也遭到觸身球伺候，在兩週的時間內被道奇投手砸3次。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

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