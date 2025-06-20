TPBL》林信寬獲5年約感謝雲豹肯定 喊話高錦瑋：希望繼續合作

雲豹與林信寬續約，營運長顏行書（左起）、林信寬與執行長張健偉。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL桃園台啤永豐雲豹宣布以5年長約綁住「金牌狀元」林信寬，他感謝雲豹肯定，希望下季全力幫助球隊衝擊總冠軍。

林信寬的5年合約在第2年後有旅外條款，他表示，這是續約時執行長張建偉主動提出的條款，「這也是球隊很尊重我的地方，很用心在為我打算。」

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林信寬本季TPBL出賽33場，平均拿下12.4分、4.1籃板、2.3助攻，外線命中率28%，他說，下季的首要目標就是助隊拿下金盃，「生涯首季奪冠，今年沒有進季後賽，這就是職業運動殘酷的地方，下季希望能幫助球隊打進季後賽、朝冠軍邁進。」

林信寬這次將代表台灣參加德國萊茵魯爾世大運，目前正在集訓階段，此次將是球隊主力得分手，希望可以再度幫助台灣男籃改寫隊史最佳成績，台灣隊在上屆成都世大運打出隊史最佳11名。

雲豹2023年同時網羅狀元林信寬與榜眼高錦瑋，兩人成為球隊重要核心，林信寬今被問及是否會希望能與高錦瑋長期並肩作戰時說，「跟小高也配合兩年了，他今年獲得那麼多獎項，有很多值得學習的地方，當然也希望能跟他繼續合作。」執行長張建偉對於高錦瑋的續約狀況則表示：「還在努力中。」

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