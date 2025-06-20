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MLB》怒嗆教士故意砸大谷翔平！ 道奇教頭超不爽：我們不會刻意丟人

2025/06/20 14:40

小塔提斯挨觸身球退場。（路透）小塔提斯挨觸身球退場。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士4連戰畫下句點，雙方共出現多達8次觸身球，今天更是上演火爆大場面，道奇與教士總教練羅伯斯（Dave Roberts）與席爾特（Mike Shildt）都被趕出場。賽後羅伯斯更痛批，教士就是故意要砸大谷翔平。

此役7局上教士強森（Bryce Johnson）又遭到道奇崔維諾（Lou Trivino）觸身球。9局上教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被道奇新秀利特爾（Jack Little）砸中右手，雙方忍無可忍清空板凳引爆衝突，最終雙方總教練羅伯斯與席爾特（Mike Shildt）都被驅逐出場，裁判也給出兩隊警告。

9局下日本巨星大谷翔平在0好3壞時，又被教士火球終結者蘇雷亞斯（Robert Suarez）99.8英哩速球砸中後背。對此羅伯斯賽後氣得直言：「毫無疑問，那種球數右投手還能丟到左打者。我不知道過去蘇雷亞斯砸過多少位左打，但這就是故意的。他（大谷）不想讓事態升溫，這點我很尊敬他。」

大谷翔平被砸。（法新社）大谷翔平被砸。（法新社）

大谷在這次系列戰挨了2次觸身球，羅伯斯也表示：「我相信大聯盟會好好調查，尤其是裁判已經提出警告了，結果還是發生這種事，這點一定會被檢視。」

然而小塔提斯在這個系列賽也被砸2次，今天被砸到後更是痛苦退場，近2次系列賽交手道奇被砸了3次。然而羅伯斯對此則說：「我們的球員完全沒惡意，確實小塔提斯這一週被砸3次，但那都不是故意的。我們當然不想要他上壘，更不代表我們會去砸他。」

教士球星馬查多（Manny Machado）賽後也為小塔提斯抱不平，直言道奇最好祈禱小塔提斯的檢查結果沒事，「他們最好把蠟燭插好！」

小塔提斯挨觸身球退場。（美聯社）小塔提斯挨觸身球退場。（美聯社）

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