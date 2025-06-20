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中職》天母棒球場賽事動輒6、7千人 市府新建停車場僅314格恐不敷使用

2025/06/20 15:05

天母棒球場賽事動輒6、7千人進場。（記者甘孟霖攝）天母棒球場賽事動輒6、7千人進場。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台灣隊於世界12強棒球賽勇奪冠軍，這股棒球熱也帶動中華職棒票房，台北市天母棒球場比賽日動輒6、7千球迷進場。不過，台北市政府預定興建天母運動公園地下停車場，但僅規劃314格，恐難以應付周邊居民加上球迷的需求。台北市停車管理工程處表示，天母運動公園規劃停車需求，已將棒球、假日活動車潮納入，是否需要再擴建還須評估。

天母運動公園鄰近天母商圈、大葉高島屋百貨公司，內部規劃籃球場、網球場、溜冰場及田徑場等空間，不少賽事會規畫在此舉辦，旁邊的天母棒球場作為中職味全龍主場，每逢球賽舉辦也有大批人潮。

台北市議員林杏兒指出，北市停車場審議委員會5月初決議於天母運動公園的網球場下方闢設停車場，不過僅僅規劃314個停車格，不過此量體恐怕只能夠滿足當地周邊居民停車需求，面對棒球賽事、大型活動恐捉襟見肘。

她說，加上未來輝達要進駐北投士林科技園區（北士科），也會帶動天母地區的消費人潮，僅314格停車格恐難以負荷，建議應該評估將天母公園多功能草皮區下方納入停車場興建計畫。

林杏兒指出，多功能草皮區與網球場中間雖因有建物無法跨過，但可以規劃兩座停車場，讓車流分別可以從士東路、忠誠路分散出去，有效降低一次性大量人潮。

停管處長劉瑞麟表示，當時規劃天母運動公園網球場地下停車場，已經將運動賽事、假日活動的車流都計算進去，預計可以滿足天母地區假日及運動賽季衍生的停車需求；目前該地僅規劃此一興建計畫。

至於是否能因應輝達進駐後帶來的人潮，停管處企劃科科梁力元補充，由於停車場闢建需考量停車供需、效益等因素，停管處將持續關注後續該地區停車供需變化進行評估。

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