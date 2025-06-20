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中職》聯盟公布180人參戰選秀 重點選手名單出爐！

2025/06/20 15:36

中華職棒新人球員選拔會將於6月30日在台中頂粵吉品舉行，今年共有180位選手報名參加選拔。（聯盟提供）中華職棒新人球員選拔會將於6月30日在台中頂粵吉品舉行，今年共有180位選手報名參加選拔。（聯盟提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2025台灣運彩中華職棒新人球員選拔會將於6月30日在台中頂粵吉品舉行，今年共有180位選手報名參加選拔，其中包含130位通過資格審查的選手，以及50位經測試會推薦入選的選手。

本屆選拔會名單依守備位置分別為：投手86名、捕手27名、一壘手3名、二壘手9名、三壘手8名、游擊手12名、外野手35名。選拔會名單組成多元，除眾多高中應屆畢業生挑戰職棒舞台外，也有歷經大學歷練、實力日益成熟的球員投身選秀。面對戰力布局與補強需求的不同，各球團將如何擬定選秀策略，誰又能脫穎而出成為首輪指名焦點，令人拭目以待。

今年透過高中應屆畢業生身分參加選秀的選手多達72位。平鎮高中的主戰捕手江庭毅經歷多場國際賽歷練，具備穩定的心理素質與突出的打擊能力，防守表現亦有一定水準，是本屆選秀中捕手位置的熱門人選。來自台東體中的朱盟則是備受矚目的游擊手，擁有出色的打擊力量與運動能力，攻守俱佳，在同位置選手中獲得高度評價。西苑高中的投手王奕翔則在剛落幕的玉山盃賽事中表現亮眼，獲選大會MVP，其球種多元、具備壓制力，在冠軍戰中更飆出生涯最快球速146公里，帶領球隊奪下冠軍，整體表現令人印象深刻。

透過國手資歷參加選拔會的選手，包括國立體大投手曾偉喆，曾入選U18國家隊，高中時期以二刀流身分備受矚目，具備優異的球速與出色的運動能力，被視為有望挑戰首輪的潛力新秀。來自普門中學的捕手張育豪，則是今年高中生捕手中的熱門人選之一，擁有良好的身體素質，傳球與防守能力表現穩定，潛力備受看好。外野手劉承佑畢業於北部傳統勁旅穀保家商，擁有長程打擊能力，跑壘速度出色，守備範圍廣，有機會成為外野位置上的新戰力。

今年選拔會名單中唯一的旅外選手黃暐傑，透過聯盟推薦參加選秀。2014年加盟美國職棒亞利桑那響尾蛇隊，2019年轉戰德州遊騎兵隊，並於同年短暫登上大聯盟，共登板4場。不過後期受到傷勢影響，2023年接受肘部韌帶重建手術並進行復健，同年6月再度接受手術治療，近期恢復練投。今年決定投入中職選秀，盼能延續自己的職業生涯。

2025台灣運彩中華職棒新人球員選拔會將於6月30日晚間6點30分在台中頂粵吉品舉行，今年選拔會現場也特別規劃30席限量入場席次，邀請球迷親臨現場，共同見證年度新秀誕生的重要時刻。「VVIP入場資格套組」每組1,500元，內含2025 CPBL DRAFT選秀帽一頂、2025 CPBL DRAFT比賽用球一顆與入場資格券一張。入場資格套組將於今（20）日晚間7點在中華職棒購物中心正式開賣，數量有限，售完為止。

中華職棒新人球員選拔會將於6月30日在台中頂粵吉品舉行，今年共有180位選手報名參加選拔。（聯盟提供）中華職棒新人球員選拔會將於6月30日在台中頂粵吉品舉行，今年共有180位選手報名參加選拔。（聯盟提供）

中華職棒新人球員選拔會將於6月30日在台中頂粵吉品舉行，今年共有180位選手報名參加選拔。（聯盟提供）中華職棒新人球員選拔會將於6月30日在台中頂粵吉品舉行，今年共有180位選手報名參加選拔。（聯盟提供）

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