道奇名投克蕭對決國民、TPBL冠軍賽G3 今日賽事預告與轉播

道奇名投克蕭。(資料照,路透)

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

MLB賽事方面,道奇將在主場迎戰國民,道奇推出37歲名投克蕭(Clayton Kershaw),對決國民左投戈爾(MacKenzie Gore);洋基將在主場迎戰金鶯,洋基推出王牌左投左投佛里德(Max Fried),對決金鶯日籍右投菅野智之。

請繼續往下閱讀...

巨人在主場迎戰紅襪,這將是德弗斯(Rafael Devers)轉戰灣區後首次面對老東家紅襪;另一場轉播為勇士在客場面對馬林魚。敬請鎖定轉播。

中職今天有3場轉播,中信兄弟在洲際球場面對富邦悍將,兄弟推出新洋投李博登先發,對決悍將土投黃保羅;樂天桃猿在桃園球場面對台鋼雄鷹,樂天推出本土投手曾仁和,台鋼推出洋投石萬金;味全龍在天母球場面對統一獅,味全派出土投曹祐齊,統一獅推出洋投飛力獅。

TPBL總冠軍賽,新北國王和高雄海神在系列賽戰成1比1,今天G3雙方要搶第2勝。

MLB

07:00 金鶯 VS 洋基 緯來體育、愛爾達體育2台

07:05 勇士 VS 馬林魚 愛爾達體育1台

10:00 國民 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

10:10 紅襪 VS 巨人 愛爾達體育2台

2025 國際足總俱樂部世界盃

09:00 拜仁慕尼黑 VS 波卡青年 DAZN 2

日職

13:00 西武獅 VS 讀賣巨人 DAZN 1

中職

17:00 富邦悍將 VS 中信兄弟 緯來體育

17:00 統一獅 VS 味全龍 緯來育樂、愛爾達體育2台

17:00 台鋼雄鷹 VS 樂天桃猿 DAZN 2

TPBL總冠軍賽

17:00 新北國王 VS 高雄海神 G3

轉播:YouTube、緯來體育(D-Live 22:30)

WTT球星挑戰賽

17:00 盧比安納站 單打16強

19:20 盧比安納站 女雙決賽

23:00 盧比安納站 單打8強

轉播:愛爾達體育3台

倫敦女王草地男網賽

20:00 四強

轉播:博斯運動一台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法