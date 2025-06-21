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道奇名投克蕭對決國民、TPBL冠軍賽G3 今日賽事預告與轉播

2025/06/21 06:51

道奇名投克蕭。（資料照，路透）道奇名投克蕭。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB賽事方面，道奇將在主場迎戰國民，道奇推出37歲名投克蕭（Clayton Kershaw），對決國民左投戈爾（MacKenzie Gore）；洋基將在主場迎戰金鶯，洋基推出王牌左投左投佛里德（Max Fried），對決金鶯日籍右投菅野智之。

巨人在主場迎戰紅襪，這將是德弗斯（Rafael Devers）轉戰灣區後首次面對老東家紅襪；另一場轉播為勇士在客場面對馬林魚。敬請鎖定轉播。

中職今天有3場轉播，中信兄弟在洲際球場面對富邦悍將，兄弟推出新洋投李博登先發，對決悍將土投黃保羅；樂天桃猿在桃園球場面對台鋼雄鷹，樂天推出本土投手曾仁和，台鋼推出洋投石萬金；味全龍在天母球場面對統一獅，味全派出土投曹祐齊，統一獅推出洋投飛力獅。

TPBL總冠軍賽，新北國王和高雄海神在系列賽戰成1比1，今天G3雙方要搶第2勝。

MLB

07：00 金鶯 VS 洋基 緯來體育、愛爾達體育2台
07：05 勇士 VS 馬林魚 愛爾達體育1台
10：00 國民 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片
10：10 紅襪 VS 巨人 愛爾達體育2台

2025 國際足總俱樂部世界盃

09：00 拜仁慕尼黑 VS 波卡青年 DAZN 2

日職

13：00 西武獅 VS 讀賣巨人 DAZN 1

中職

17：00 富邦悍將 VS 中信兄弟 緯來體育
17：00 統一獅 VS 味全龍 緯來育樂、愛爾達體育2台
17：00 台鋼雄鷹 VS 樂天桃猿 DAZN 2

TPBL總冠軍賽

17：00 新北國王 VS 高雄海神 G3

轉播：YouTube、緯來體育（D-Live 22：30）

WTT球星挑戰賽

17：00 盧比安納站 單打16強
19：20 盧比安納站 女雙決賽
23：00 盧比安納站 單打8強

轉播：愛爾達體育3台

倫敦女王草地男網賽

20：00 四強

轉播：博斯運動一台

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