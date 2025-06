MLB》小塔提斯生涯遭道奇砸6次 教士主帥怒：是否為故意不重要了

教士球星小塔提斯挨球吻。(路透)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇這次與教士的4連戰,雖然道奇以3勝1敗帶走系列賽,但4場比賽卻出現8次觸身球,包含道奇日本巨星大谷翔平兩度挨球吻、教士球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)挨球吻造成手傷退場。教士總教練席爾特(Mike Shildt)賽後直言不滿小塔提斯生涯被道奇隊砸了6次之多。

此戰9局上,當時教士隊以5比0領先,小塔提斯被道奇27歲新人右投利特爾(Jack Little)丟觸身球,他的右手被砸中後痛苦倒地,席爾特當下衝上球場與道奇教頭羅伯斯(Dave Roberts)不停隔空叫囂,兩隊板凳也清空,最終兩隊總教練都被驅逐出場。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平9局下被教士火球終結者蘇雷亞斯(Robert Suarez)99.8英哩速球(約160.6公里)砸中後背,當下道奇板凳有球員準備要衝出來,大谷揮手示意隊友不要跑上場。蘇雷亞斯也被裁判驅逐出場。

大谷翔平挨球吻。(法新社)

席爾特(Mike Shildt)賽後表示,小塔提斯生涯被道奇隊砸了6次,其中過去兩年5次、近9天就出現3次,小塔提斯生涯中沒有被其他球隊砸中超過4次,「不管是有意還是無意,事實是我對這件事感到不悅。」

席爾特說,他不確定對手是否故意丟人,但也說現在也無關緊要了,「我們現在有一名球員正在接受X光檢查,他是比賽中最好的選手之一,幸運是在我們球隊,這傢伙已經被砸了好幾次,對吧?在這個系列賽之前,我可以完全用證據支持這點,數據紀錄會說話,我執教的球隊不會發生像這種衝突,因為我的球隊不會砸別人,但同樣,我執教的球隊也不會忍氣吞聲。」

「我不會再忍了,我不會代表小塔提斯去忍,也不會替整支球隊忍著。不管是故意還是非故意,事情就是這樣簡單,這就是比賽的打法。如果你想說這是老派,那好吧,我們就打老派棒球。」席爾特說道。

小塔提斯賽後也提到,當時利特爾可能是失投,「對我來說,當時那不是故意的,但他們已經砸到我多少次了。」

Fernando Tatis was hit by a 93 mph fastball and the benches cleared with Mike Shildt and Dave Roberts jawing at each other.



The Padres retaliated with a 100 mph fastball at Shohei Ohtani but he made sure the situation didn't escalate.



The Dodgers and Padres meet again in August pic.twitter.com/CE69jiuQwo