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MLB》小塔提斯生涯遭道奇砸6次 教士主帥怒：是否為故意不重要了

2025/06/20 17:04

教士球星小塔提斯挨球吻。（路透）教士球星小塔提斯挨球吻。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇這次與教士的4連戰，雖然道奇以3勝1敗帶走系列賽，但4場比賽卻出現8次觸身球，包含道奇日本巨星大谷翔平兩度挨球吻、教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）挨球吻造成手傷退場。教士總教練席爾特（Mike Shildt）賽後直言不滿小塔提斯生涯被道奇隊砸了6次之多。

此戰9局上，當時教士隊以5比0領先，小塔提斯被道奇27歲新人右投利特爾（Jack Little）丟觸身球，他的右手被砸中後痛苦倒地，席爾特當下衝上球場與道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）不停隔空叫囂，兩隊板凳也清空，最終兩隊總教練都被驅逐出場。

大谷翔平9局下被教士火球終結者蘇雷亞斯（Robert Suarez）99.8英哩速球（約160.6公里）砸中後背，當下道奇板凳有球員準備要衝出來，大谷揮手示意隊友不要跑上場。蘇雷亞斯也被裁判驅逐出場。

大谷翔平挨球吻。（法新社）大谷翔平挨球吻。（法新社）

席爾特（Mike Shildt）賽後表示，小塔提斯生涯被道奇隊砸了6次，其中過去兩年5次、近9天就出現3次，小塔提斯生涯中沒有被其他球隊砸中超過4次，「不管是有意還是無意，事實是我對這件事感到不悅。」

席爾特說，他不確定對手是否故意丟人，但也說現在也無關緊要了，「我們現在有一名球員正在接受X光檢查，他是比賽中最好的選手之一，幸運是在我們球隊，這傢伙已經被砸了好幾次，對吧？在這個系列賽之前，我可以完全用證據支持這點，數據紀錄會說話，我執教的球隊不會發生像這種衝突，因為我的球隊不會砸別人，但同樣，我執教的球隊也不會忍氣吞聲。」

「我不會再忍了，我不會代表小塔提斯去忍，也不會替整支球隊忍著。不管是故意還是非故意，事情就是這樣簡單，這就是比賽的打法。如果你想說這是老派，那好吧，我們就打老派棒球。」席爾特說道。

小塔提斯賽後也提到，當時利特爾可能是失投，「對我來說，當時那不是故意的，但他們已經砸到我多少次了。」

 

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