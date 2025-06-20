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游泳》泳渡澎湖灣首次舉辦2日賽 活動代言人眾星雲集

2025/06/20 16:04

今年泳渡澎湖灣四大代言人左起郭家齊、丁寧、季胤呈與林育夙（記者劉禹慶攝）今年泳渡澎湖灣四大代言人左起郭家齊、丁寧、季胤呈與林育夙（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕 擁有23年歷史與魅力的泳渡澎湖灣，與澎湖國際海上花火節同期，今年將於6月21日 、22日 盛大舉行，首度調整為2日活動，第1日舉行500公尺體驗組，第2日舉行5000公尺泳渡組、5000公尺立式划槳組、2000公尺挑戰組。

此次活動可說是眾星雲集，特別邀請藝人丁寧、郭家齊、季胤呈與林育夙擔任活動大使！剛於4月完成半超鐵挑戰的丁寧，將首次嘗試500公尺海泳，更帶著2位孩子參加「水上嘉年華」，準備在水上氣墊樂園中玩翻一夏！2屆5000公尺女子冠軍郭家齊分享：「泳渡澎湖灣是一場享受生活、熱愛挑戰的海島之旅」，她最期待的，就是上岸後大啖一整排在地美食！

鐵人三項教練「小寶」季胤呈曾在2023年奪下5000公尺男子金牌，去年因妻子懷孕退賽，這次他將以新手爸爸的身份再次參賽，並帶領多位學員一同前往澎湖，感受海泳的魅力。「菊島身障游泳先鋒」林育夙則是泳渡澎湖灣的資深老將，從500公尺到5000公尺皆不缺席，他笑說：「這活動真的會讓人上癮，我已深陷其中！」

除了精彩的運動賽事外，今年「泳渡澎湖灣」活動也全面升級！6月18日至21日舉辦「水上樂園／SUP水上嘉年華體驗」，打造熱鬧的泳渡嘉年華，免費報名參與；賽後餐飲結合澎湖在地特色小吃，炸丁香、花枝丸、仙人掌冰等澎湖名物登場，讓選手們盡情享受澎湖的美食魅力，並感受「泳渡澎湖灣」的熱情與魅力！

泳渡澎湖灣活動，由澎湖縣長陳光復領軍宣布揭開序幕。（記者劉禹慶攝）泳渡澎湖灣活動，由澎湖縣長陳光復領軍宣布揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

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