MiLB》沙子宸擠進運動家農場前30名！ 球探報告揭曉最突出武器

沙子宸進入運動家農場新秀前30名當中。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天運動家柯茲（Nick Kurtz）對太空人敲出再見2分砲，而他在大聯盟累積的打數在今天正式超過130個，代表他將從農場新秀的名單「畢業」，在柯茲畢業後，台灣好手沙子宸因此擠進農場30大球員名單當中。

沙子宸在球探報告的評分為速球50、滑球50、變速球45、控球50、整體40。沙子宸在今年曾披上國家隊戰袍出征經典賽資格賽，對南非先發繳出2.2局無安打，雖因抽筋提前退場，最速152公里的表現依舊讓台灣球迷眼睛為之一亮。報告也提到，沙子宸上半年看起來有所突破。

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球探指出，6尺2吋的沙子宸速球出手點很低，均速為92英里，今年最快可以達到95英里，因為有著快要17英寸的變化量，他能夠用這顆速球製造出大量的揮空，而且他還可以用有著下沉尾勁，表現也不錯的二縫線來搭配自己的四縫線。目前沙子宸最好的變化球是他速度在82英里以下的滑球，變速球則是還尚待磨練。

儘管沙子宸的球威並不突出，但他能夠精準控制自己現有的武器，加上低出手點能製造比預期還要多的揮空。目前球探認為沙子宸的天花板是大聯盟輪值後段的先發投手，但是他正穩定地朝著這個目標邁進當中。

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