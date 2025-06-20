晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》沙子宸擠進運動家農場前30名！ 球探報告揭曉最突出武器

2025/06/20 16:42

沙子宸進入運動家農場新秀前30名當中。（資料照，記者陳志曲攝）沙子宸進入運動家農場新秀前30名當中。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天運動家柯茲（Nick Kurtz）對太空人敲出再見2分砲，而他在大聯盟累積的打數在今天正式超過130個，代表他將從農場新秀的名單「畢業」，在柯茲畢業後，台灣好手沙子宸因此擠進農場30大球員名單當中。

沙子宸在球探報告的評分為速球50、滑球50、變速球45、控球50、整體40。沙子宸在今年曾披上國家隊戰袍出征經典賽資格賽，對南非先發繳出2.2局無安打，雖因抽筋提前退場，最速152公里的表現依舊讓台灣球迷眼睛為之一亮。報告也提到，沙子宸上半年看起來有所突破。

球探指出，6尺2吋的沙子宸速球出手點很低，均速為92英里，今年最快可以達到95英里，因為有著快要17英寸的變化量，他能夠用這顆速球製造出大量的揮空，而且他還可以用有著下沉尾勁，表現也不錯的二縫線來搭配自己的四縫線。目前沙子宸最好的變化球是他速度在82英里以下的滑球，變速球則是還尚待磨練。

儘管沙子宸的球威並不突出，但他能夠精準控制自己現有的武器，加上低出手點能製造比預期還要多的揮空。目前球探認為沙子宸的天花板是大聯盟輪值後段的先發投手，但是他正穩定地朝著這個目標邁進當中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中