世壯運》吳見亨奪銀牌榮耀國際賽場 澎湖黃健忠市長頒「金飯碗」

馬公市長黃健忠頒贈金飯碗，表揚吳見亨榮獲世壯運高爾夫銀牌。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雙北世界壯年運動會日前圓滿落幕，來自107國、超過2萬5千位選手齊聚台灣，展現運動無界的生命力。其中，旅居台北、具馬公市背景的吳見亨先生，在高爾夫55至65歲男子組賽事中，從246位參賽者中脫穎而出，勇奪銀牌佳績，為馬公市爭光。馬公市長黃健忠今（20）日在市長室頒贈象徵榮耀與祝賀的「金飯碗」，嘉勉其卓越表現，並感謝他長年關心家鄉教育，對推動在地高爾夫基層扎根的貢獻不遺餘力。

吳見亨現任台北市澎湖縣同鄉會常務理事、台北市體育總會高爾夫協會理事長，熱心公益、關懷教育。2023年6月吳應市長之邀返鄉，促成馬公市立幼兒園導入高爾夫教育，與全國高中高職家長會長協會、台北市澎湖同鄉會及望安民眾葉慶榮共同捐贈40套幼兒球具，並安排合格教練赴所本部、東衛分班、澎南分班授課，使馬公市立幼兒園成為全台首支成軍的蒙特梭利幼兒高爾夫球隊，也讓馬公市在幼兒教育領域走在世界前端。

請繼續往下閱讀...

黃健忠表示，吳見亨此次在國際賽場以堅持與實力奪下銀牌，不僅展現個人風采，更是城市光榮的象徵。他更肯定吳先生對教育扎根的遠見與行動力，積極響應行政院「高爾夫6年振興計畫」，讓馬公市的學前教育與國際潮流接軌。

黃市長強調，市公所將持續結合公私力量，推動在地特色教育與全民運動發展，讓孩子在不同階段都能擁有多元探索的舞台。未來亦盼有更多民眾如吳見亨先生一樣，將個人能量投入家鄉建設，為馬公市注入向上動能。

吳見亨（左）捐贈馬公市立幼兒園高爾夫球具，輔導成立幼童高爾夫球班。（馬公市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法