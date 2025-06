MLB》偷走山本由伸史上首見紀錄！ 美媒怒批：最離譜誤判（影音）

山本由伸的日本人史上首次完美一局被離譜誤判給奪走。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今天對教士因為被61歲資深裁判哈德森(Marvin Hudson)誤判一顆好球,錯失日本人史上第一次的「完美一局(immaculate inning)」,數據也顯示出這位主審的好球帶有多糟糕。

山本由伸在今天主投6.1局失3分,送出5次三振,其中3局上半,他用6球接連三振掉強森(Bryce Johnson)與馬度納多(Martín Maldonado),面對小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)迅速取得2好球,第3球95.7英里速球,整顆都投在九宮格2號位當中,小塔提斯沒揮棒,主審竟將其判成壞球,儘管最終山本由伸仍三振小塔提斯,但卻也錯失9球3K的完美一局。

《Umpire Auditor》發文直言,哈德森用一個你所能見過的史上最爛誤判,偷走山本由伸的完美一局。後續《Umpire Auditor》補充,哈德森本場比賽一共判錯17顆球,而他在今年大聯盟89位主審的排名當中排在第80名。大聯盟分析師Ryan M. Spaeder也怒批,這是史上最離譜的誤判。

