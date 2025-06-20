MLB》大谷遭160公里火球狠砸直呼「好痛」 賽後IG大秀愛犬照

大谷翔平挨球吻。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇這次與教士隊的4連戰，雖然道奇以3勝1敗帶走系列賽，兩隊合計出現8次觸身球，包含道奇日本巨星大谷翔平被160公里火球狠砸。大谷賽後在休息室換衣服、並確認挨球吻的部位，讓他直呼「好痛」。

今天道奇與教士之戰9局上，教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被道奇27歲新人右投利特爾（Jack Little）丟觸身球，他的右手被砸中後痛苦倒地，教士總教練席爾特（Mike Shildt），與道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）不停隔空叫囂，兩隊板凳也清空，最終兩隊總教練都被驅逐出場。

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大谷翔平挨球吻。（法新社）

大谷翔平9局下被教士火球終結者蘇雷亞斯（Robert Suarez）99.8英哩速球（約160.6公里）砸中後背，當下道奇板凳有球員準備要衝出來，大谷揮手示意隊友不要跑上場。蘇雷亞斯也被裁判驅逐出場。

根據日媒《Sponichi Annex》描述，大谷翔平賽後在休息室換衣服，他的右肩胛骨下方出現紅腫，並貼上藥膏處理。當大谷在旋轉右手臂確認動作時，還喊出「好痛！」。大谷翔平在前天被教士教投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）丟觸身球，他的右大腿上仍有瘀青，大谷同樣也貼上藥膏。

此外，大谷翔平賽後在自己的社群媒體IG的限時動態PO出3張照片，一張是自己挨球吻的照片，另兩張則是愛犬Decoy的照片。這是大谷近日第2次秀出自己「被砸」的照片。

Shohei Ohtani once again took to Instagram to share a photo of him getting hit by a pitch in a wild Dodgers, Padres matchup.



Ohtani then followed up with 2 adorable pictures of his dog, Decoy.



The Dodgers superstar is unbothered pic.twitter.com/AIfQInE4CH — Dodgers Nation （@DodgersNation） June 20, 2025

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