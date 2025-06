MLB》大谷遭160公里火球狠砸直呼「好痛」 賽後IG大秀愛犬照

大谷翔平挨球吻。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇這次與教士隊的4連戰,雖然道奇以3勝1敗帶走系列賽,兩隊合計出現8次觸身球,包含道奇日本巨星大谷翔平被160公里火球狠砸。大谷賽後在休息室換衣服、並確認挨球吻的部位,讓他直呼「好痛」。

今天道奇與教士之戰9局上,教士球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)被道奇27歲新人右投利特爾(Jack Little)丟觸身球,他的右手被砸中後痛苦倒地,教士總教練席爾特(Mike Shildt),與道奇教頭羅伯斯(Dave Roberts)不停隔空叫囂,兩隊板凳也清空,最終兩隊總教練都被驅逐出場。

大谷翔平挨球吻。(法新社)

大谷翔平9局下被教士火球終結者蘇雷亞斯(Robert Suarez)99.8英哩速球(約160.6公里)砸中後背,當下道奇板凳有球員準備要衝出來,大谷揮手示意隊友不要跑上場。蘇雷亞斯也被裁判驅逐出場。

根據日媒《Sponichi Annex》描述,大谷翔平賽後在休息室換衣服,他的右肩胛骨下方出現紅腫,並貼上藥膏處理。當大谷在旋轉右手臂確認動作時,還喊出「好痛!」。大谷翔平在前天被教士教投手瓦茲奎茲(Randy Vasquez)丟觸身球,他的右大腿上仍有瘀青,大谷同樣也貼上藥膏。

此外,大谷翔平賽後在自己的社群媒體IG的限時動態PO出3張照片,一張是自己挨球吻的照片,另兩張則是愛犬Decoy的照片。這是大谷近日第2次秀出自己「被砸」的照片。

