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中職》有想過「敬遠」余德龍 餅總考量樂天手上「兩支牌」

2025/06/20 17:21

統一獅昨晚吞敗。（資料照，記者陳志曲攝）統一獅昨晚吞敗。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕昨天桃園統一獅對樂天桃猿之戰，9局下樂天進攻，一出局二、三壘有人，余德龍從王鏡銘手中敲出再見安打，最終樂天以2：1氣走獅隊，今天賽前獅隊總教練林岳平坦言，當下確實有想過要保送余德龍，但他們手上還有「兩支牌」，保送的話可以換代打，板凳上有林立和廖健富。

當媒體聽到廖健富的名字，隨即告知餅總廖健富只是隨隊，並不在一軍登錄名單，餅總才笑說，「那改成1支牌，我知道他們還有林立，如果選擇保送余德龍，他們就一定推出林立代打。」

面對余德龍，無論選擇故意四壞保送或正面對決，餅總強調，沒有對或錯，當下確實想過保送，因為余德龍在「狀況性的比賽」打得比較好，而且王鏡銘先搶到球數領先，所以就沒有選擇保送，如果第一球是壞球，或許就會保送余德龍。

上半季獅隊暫居榜首，但只領先樂天2.5場勝差，領先中信兄弟2場勝差，戰局撲朔迷離，餅總說，「很好啊！代表大家實力相近，只是我們排名在前面，還沒達到目標（上半季冠軍）前，確實每天、每一場都要戰戰兢兢面對，沒有空間或有優勢說一定會奪得上半季冠軍，不管狀態如何，對於一整年每一場勝利依然要去追尋。」

統一獅總教練林岳平。（記者陳志曲攝）統一獅總教練林岳平。（記者陳志曲攝）

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