晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》強碰樂天「威魔套餐」 餅總一句話妙回

2025/06/20 17:36

威能帝。（資料照，記者陳志曲攝）威能帝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕統一獅隊長陳傑憲和強打林安可連3場比賽沒先發，這3場獅隊都只各得1分，攻擊火力貧乏，球隊取得1勝2敗，今天桃園獅猿戰非常關鍵，陳傑憲回歸先發打線，打3棒守左外野，林安可依舊在板凳待命。

獅隊總教練林岳平解釋，林安可是可以跑，但就是擔心他全力衝刺腿部再次受傷，這樣就要休更久，今天讓他以代打的角色出賽，如果球隊有需要的話，也許會早一點上場。

陳傑憲和林安可沒先發，獅隊攻擊火力明顯下滑，餅總說，兩人本來就是球隊的3、4棒，如果沒上場，的確在上壘和製造打點的機會比較少，但也不能只依靠兩人，這3場球員受傷和球隊近況不穩，沒讓球賽一面倒，這是團隊做得很好的地方。

樂天昨天推出洋投威能帝先發戰獅，投8局失1分無關勝敗，飆速155公里，表現非常亮眼，今天再推洋投魔神樂戰獅，樂天最好的兩名投手都在天王山之戰先發，對此，餅總說，「他們也碰到我們的強投啊！」獅隊昨天先發投手布雷克昨投7局失1分無關勝敗，今天由蒙德茲掛帥先發。

餅總表示，知道威能帝休息天數比較長再對獅隊先發，對有能力的投手又是關鍵的比賽，威能帝也在台灣打過重要賽事，知道球隊的需要，投起來一定會特別起勁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中