中職》強碰樂天「威魔套餐」 餅總一句話妙回

威能帝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕統一獅隊長陳傑憲和強打林安可連3場比賽沒先發，這3場獅隊都只各得1分，攻擊火力貧乏，球隊取得1勝2敗，今天桃園獅猿戰非常關鍵，陳傑憲回歸先發打線，打3棒守左外野，林安可依舊在板凳待命。

獅隊總教練林岳平解釋，林安可是可以跑，但就是擔心他全力衝刺腿部再次受傷，這樣就要休更久，今天讓他以代打的角色出賽，如果球隊有需要的話，也許會早一點上場。

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陳傑憲和林安可沒先發，獅隊攻擊火力明顯下滑，餅總說，兩人本來就是球隊的3、4棒，如果沒上場，的確在上壘和製造打點的機會比較少，但也不能只依靠兩人，這3場球員受傷和球隊近況不穩，沒讓球賽一面倒，這是團隊做得很好的地方。

樂天昨天推出洋投威能帝先發戰獅，投8局失1分無關勝敗，飆速155公里，表現非常亮眼，今天再推洋投魔神樂戰獅，樂天最好的兩名投手都在天王山之戰先發，對此，餅總說，「他們也碰到我們的強投啊！」獅隊昨天先發投手布雷克昨投7局失1分無關勝敗，今天由蒙德茲掛帥先發。

餅總表示，知道威能帝休息天數比較長再對獅隊先發，對有能力的投手又是關鍵的比賽，威能帝也在台灣打過重要賽事，知道球隊的需要，投起來一定會特別起勁。

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