中職》寫了一封信給林家正 台鋼領隊劉東洋證實：「想再努力一點」

台鋼雄鷹球團月初在副領隊楊士霈（左一）率球探王梓安（右一）等人，赴美邀請林家正（中）返台參加選秀，並合影留念。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕為力邀旅美好手返台選秀，台鋼雄鷹球團不但在月初由高層率員赴美展現誠意，領隊劉東洋也寫了一封信給林家正說明台鋼的理念和初衷；儘管林家正在考慮之後仍予以婉拒，但有透過經紀公司向台鋼球團表示感謝，劉東洋今受訪則證實寫了這封信，「當初的想法是，是不是藉由最後的努力，把理念和初衷充分傳達給他。」

中職選秀訂30日舉行，昨中午12點報名截止，今則公布共180人參與選秀，最後僅黃暐傑1人具旅外資歷，而台鋼球團積極延攬的林家正，則維持原本專心在美職球季的想法，並未改變心意。台鋼球團昨以新聞稿的方式向外界說明，在6月初由副領隊楊士霈率員到美國拜會林家正、劉致榮和鄧愷威3名旅美好手，並親自邀請他們返台參與選秀，只是最後都未能如球團所願，3人仍決定留美打拚。

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其實球界對於台鋼赴美一事私下已有流傳，甚至對於劉東洋寫信給林家正都有耳聞，林家正所屬展逸國際經紀公司表示對於他是否參加選秀的回應都維持一致，至於和台鋼相關的事宜則應由球團回覆。

劉東洋則證實確有寫信給林家正，當時他個人因公務未能親自赴美，但都隨時透過副領隊掌握林家正等人的狀況和想法，「當時我的感覺是，想再努力一點，或許還有機會能說服家正回來，所以就透過領隊這個職務傳達台鋼的想法，看看能否把球團的理念和初衷傳達給他，進而促成這件事。」

儘管最後事與願違，但林家正有透過經紀公司向台鋼球團表達感謝，而劉東洋和教練團在上週得知林家正的回覆後，也已針對其他方案的選秀策略進行討論。

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