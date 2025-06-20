中職》「怠慢跑壘」非常自責 林政華和古久保有個約定

樂天桃猿林政華。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕昨天桃園獅猿戰，3局下樂天桃猿進攻，無人出局一、二壘有人，面對獅隊先發洋投布雷克，樂天林政華短打點成捕手上方小飛球，捕手林岱安見林政華沒跑，選擇故意讓球落地，隨即演出「2-5-3」的雙殺守備，最終布雷克解決陳晨威，該局力保不失。

對於林政華的「怠慢跑壘」，昨天賽後樂天總教練古久保健二罕見說重話，他強調，「林政華應該是最了解這個狀況的選手，已經做下去的東西，沒有辦法討回來，比賽會持續進行，不要以失敗的氛圍去打接下來的比賽，他應該也很了解自己發生很嚴重的失誤，拖了球隊的後腿，我希望他跟隊友道歉。」

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今天獅猿再戰林政華並未先發，古久保解釋，考量獅隊先發投手蒙德茲是左投，林政華是左打，對戰會比較吃力一點，今天先讓林政華從板凳出發，和昨天短打點了沒跑完全沒關係。

古久保透露，賽前有跟林政華聊一下，希望昨天的事情不要再發生第2次；林政華說，賽前古久保講昨天的問題，主要是希望他記取教訓，兩人也約定好下次不要再犯相同的錯誤，繼續努力為球隊做出貢獻。

還原昨天當下注況，林政華表示，當時短打沒點好，發生這樣的錯誤，腦袋一片空白，自己也知道無論打擊時只要球落在界內就要全力衝刺，做了錯誤的示範。感到非常抱歉與自責，「以前點不好一樣會跑，但昨天點完腦袋就空白了，第一次這樣子。」

樂天桃猿林政華。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者陳志曲攝）

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