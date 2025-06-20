中職》魔鷹紀錄1轟仍輸富邦 台鋼逃脫不了「借金生活」

富邦悍將洋投布坎南（右）。（富邦提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹今天展現韌性，靠「魔王連線」從0：3落後到扳平戰局，可惜吳念庭在8局上致命失誤，讓豊暐擊出致勝安打，終場以3：4輸富邦悍將，本季第9次挑戰5成勝率失利，也無緣首次3連勝。

富邦在3局上開啟攻勢，林岳谷和申皓瑋連續安打攻佔二、三壘，范國宸擊出適時安打，一棒進帳2分，而他在6局上又夯出本季第3轟，發揮四番的價值。台鋼先發洋投艾速特燃燒109球，6局猛飆8次三振，但也被敲9支安打，失掉3分。

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台鋼在7局下突破布坎南，吳念庭連續13場敲安，魔鷹夯出本季第17轟，一棒追至1分差。隨後再攻佔三壘後，王柏融代打突破救火的富藍戈，擊出適時安打，3：3扳平比分。

其中，魔鷹僅花41場達陣本季第17轟，打破2016年前中信兄弟重砲蔣智賢的43場，寫下史上單季最速17轟紀錄，更不用提2016年是彈力球肆虐的年代，魔鷹在不彈球改寫紀錄更加難能可貴。

8局上，富邦迅速反擊，陳真的滾地球造成三壘手吳念庭的傳球失誤，豊暐在二壘有人敲出適時長打送回致勝分，富邦靠富藍戈和張奕守住最後2個半局，中止客場5連敗。

台鋼今年上半季都在「借金生活（敗多於勝）」，尚未出現過五成勝率，今賽前是第9次借金剩1場，可惜今晚仍無法贏球，等下次繼續挑戰5成勝率。

台鋼洋砲魔鷹開轟。（台鋼提供）

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