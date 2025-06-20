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日職》巨人古巴守護神開季連28場0失分 高橋光成吞交流賽12連敗

2025/06/20 20:28

R.馬丁尼茲。（資料照，記者王藝菘攝）R.馬丁尼茲。（資料照，記者王藝菘攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，讀賣巨人古巴守護神R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）今天後援1局連飆3次三振無失分，幫助巨人軍以2比1擊敗西武獅。R.馬丁尼茲開季至今連續28場0失分，持續創巨人隊史新高紀錄。

巨人先發投手赤星優志今天主場6局被敲7安，僅在第2局因西武打者西川愛也內野安打失掉1分，賞8次三振、丟1次觸身球，賽後防禦率為2.15。

巨人軍打線第4局靠增田陸的高飛犧牲打追平，今年首次擔任先發捕手的小林誠司第6局擊出帶有1分打點的超前適時安打。西武打線第7局單局2安、選到2次保送，卻因1次盜壘失敗，因此沒有進帳分數。

巨人軍第8局起推出勝利方程式，大勢、R.馬丁尼茲各後援1局無失分，讓西武打線最後6上6下，巨人軍最終收下勝利。R.馬丁尼茲此戰1局用13球，連賞3次三振，收下今年第23次救援成功。R.馬丁尼茲開季連續28場0失分，防禦率仍是完美的「0」。

西武獅明星右投高橋光成此戰主投6局被敲9安，失掉2分，賞5次三振，保送、觸身球各1次，吞本季第4敗，賽後防禦率為2.15。此外，高橋光成今天在第2局敲游擊方向內野安打，這是他職業生涯11年來第一支安打。

根據《體育報知》報導，高橋光成生涯在跨聯盟交流賽16場出賽1勝難求，更吞下交流賽跨季12連敗的日職最糟紀錄。

西武獅明星右投高橋光成。（資料照）西武獅明星右投高橋光成。（資料照）

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