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中職》狂攻12分重創樂天！ 統一獅重新點亮封王魔術數字「M5」

2025/06/20 21:34

統一獅陳聖平（右）利用對手失誤跑回本壘得分。（記者陳志曲攝）統一獅陳聖平（右）利用對手失誤跑回本壘得分。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕統一獅今天靠洋投蒙德茲繳6局失2分優質先發，加上重擊樂天桃猿王牌魔神樂，讓他先發5局失6分吞敗，最終獅隊就以12：2擊敗樂天，上半季封王魔術數字重新點亮「M5」，最快24日（下週二）封王。

此役1局上獅隊靠邱智呈二壘安打和盜壘進佔三壘，陳鏞基高飛犧牲打先馳得點，2局上胡金龍和陳重羽連續二壘安打追加1分，林祖傑、林佳緯安打再添1分，下個半局樂天追回1分。

4局上獅隊攻勢再起，林佳緯靠失誤上壘，陳傑憲掃出二壘安打進帳1分打點，5局上再靠2安、保送和失誤添得2分，6局下林智平三壘安打，再靠隊友滾地球跑回本壘得分，9局上林子豪轟陽春砲，本季第8轟出爐，隨後獅隊一輪猛攻再添5分鎖定勝局。

樂天王牌魔神樂表現不佳，先發5局被敲出9安，失6分其中4分責失苦吞本季第3敗，同時中止6連勝。

獅隊先發洋投蒙德茲表現威風八面，主投6局只被敲2安，另有6K和5次保送，失2分都是責失5連勝和本季第5勝，獲選單場MVP。

統一獅先發投手蒙德茲。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手蒙德茲。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林子偉發生失誤。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林子偉發生失誤。（記者陳志曲攝）
統一獅陳傑憲敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）統一獅陳傑憲敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）
統一獅林子豪開轟。（記者陳志曲攝）統一獅林子豪開轟。（記者陳志曲攝）
統一獅林子豪開轟。（記者陳志曲攝）統一獅林子豪開轟。（記者陳志曲攝）

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