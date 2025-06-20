日職》要打造「完投王國！」 新庄監督盼火腿單季能有21場完投

日本火腿監督新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，日本火腿王牌投手伊藤大海今天飆出9局無失分的完封勝，幫助日本火腿在客場以1比0擊敗中日龍。火腿監督新庄剛志表示，希望球隊單季能有21場完投。

伊藤大海今天完投9局中，9局下遇到1出局一、二壘有人的失分危機，伊藤先讓中日龍洋砲瓦斯勒（Jason Vosler）敲三壘界外飛球出局，再讓中日混血好手布萊特健太敲中外野飛球出局，伊藤大海驚險守住勝利，飆出本季第4場完投。

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總計伊藤大海9局被敲5安，賞7次三振、丟1次保送，沒有失分，用112球飆出本季第一場完封勝，收下本季第7勝，賽後防禦率為2.55。

日媒《Daily》報導，新庄剛志受訪表示，從春訓開始，就告訴先發投手只要站上投手丘，就要有完投的決心，「『完投王國21』。我希望球隊本季能達成21次完投，先發投手從頭丟到最後不是很有趣嗎？我希望職業棒球能回到那樣的風格。」

日本火腿本季有14場完投是全日職12隊最多，其中伊藤大海、金村尚真各就有4場完投，北山亘基有3場完投，加藤貴之、山崎福也、以及台灣火球男古林睿煬各有1場完投。

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