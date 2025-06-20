中職》兄弟賞味全主場6連敗 張仁瑋生涯首次獲選單場MVP

中信兄弟擊敗味全龍。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕張仁瑋頂替受傷的江坤宇先發守游擊，交出3打數2安打含勝利打點的表現，配合羅戈7局失1分的優質先發，幫助中信兄弟以4：3險勝味全龍，生涯首次獲選單場MVP，味全苦吞3連敗、主場6連敗。

張仁瑋先發守游擊手打第9棒，首打席就擊出安打，隨後盜上二壘，7局上擊出單場第2安，幫助中信以2：1首次超前，他表示，每次上場前都很緊張，隊長王威晨都會來跟他說「放輕鬆，打就對了」，7局上敲安前其實沒想太多，只告訴自己「好球來就打」，上壘後腦袋有點空白。

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總教練平野惠一指出，張仁瑋完成期待以上的表現，今年是內、外野兩頭跑的工具人，對球隊已經是不可或缺的存在，今天能1分差贏球，取勝關鍵在於守備，「因為對方投手投得很好，我們甚至對許基宏下盜壘戰術，希望擾亂他的節奏。」

林智勝繼4月20日後再於一軍出賽，本季第2次先發就扛第4棒，首打席就敲安打助味全以1：0先馳得點，平野表示，林智勝揮棒的爆發力很好，開賽前就覺得可能是關鍵人物，果然第1局就打下1分，還好羅戈與牛棚都能有效壓制對方打擊。

中信兄弟張仁瑋。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟詹子賢敲全壘打。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟洋投羅戈。（記者陳逸寬攝）

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