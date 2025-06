MLB》大谷翔平兩度遭砸仍展現紳士舉動 美媒：為大聯盟樹立榜樣

大谷翔平挨球吻,仍示意隊友不要衝進場上。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日前與教士的4連戰,雖然道奇以3勝1敗帶走系列賽,但4場比賽卻出現8次觸身球,包含道奇日本巨星大谷翔平兩度挨球吻,但大谷卻示意要隊友不要從休息室衝出來,大谷的「紳士舉動」獲得外國媒體讚賞。美式足球作家弗拉塞拉(John Frascella)在社群媒體X上發文,要向大谷致敬。

道奇昨天與教士之戰9局上,教士球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)被丟觸身球,他的右手被砸中後痛苦倒地,教士總教練席爾特(Mike Shildt)與道奇教頭羅伯斯(Dave Roberts)在場上不停隔空叫囂,兩隊板凳也清空,最終兩隊總教練都被驅逐出場。

大谷翔平9局下被教士火球終結者蘇雷亞斯(Robert Suarez)99.8英哩速球(約160.6公里)砸中後背,當下道奇板凳有球員準備要衝出來,大谷揮手示意隊友不要跑上場。大谷上到一壘後,還與教士一壘手阿拉耶茲(Luis Arraez)閒聊、更跑去教士休息室前和曾在天使共事的伊格雷西亞斯(Jose Iglesias)相談甚歡。

弗拉塞拉在X上發文說,「大谷翔平昨晚為整個大聯盟樹立一個榜樣...道奇與教士之間的氣氛緊張,雙方互丟、並清空板凳...大谷翔平像男人一樣接受這一切,並說這是比賽的一部分...我向他致敬。」

Shohei Ohtani setting an example for the ENTIRE MLB last night… things got heated with the Dodgers and Padres, they were throwing at each other & emptying benches… Ohtani took it like a man and said this is part of the game guys… my hat’s off to him

