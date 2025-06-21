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MLB》大谷翔平兩度遭砸仍展現紳士舉動 美媒：為大聯盟樹立榜樣

2025/06/21 06:52

大谷翔平挨球吻，仍示意隊友不要衝進場上。（法新社）大谷翔平挨球吻，仍示意隊友不要衝進場上。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前與教士的4連戰，雖然道奇以3勝1敗帶走系列賽，但4場比賽卻出現8次觸身球，包含道奇日本巨星大谷翔平兩度挨球吻，但大谷卻示意要隊友不要從休息室衝出來，大谷的「紳士舉動」獲得外國媒體讚賞。美式足球作家弗拉塞拉（John Frascella）在社群媒體X上發文，要向大谷致敬。

道奇昨天與教士之戰9局上，教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被丟觸身球，他的右手被砸中後痛苦倒地，教士總教練席爾特（Mike Shildt）與道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）在場上不停隔空叫囂，兩隊板凳也清空，最終兩隊總教練都被驅逐出場。

大谷翔平挨球吻。（法新社）大谷翔平挨球吻。（法新社）

大谷翔平9局下被教士火球終結者蘇雷亞斯（Robert Suarez）99.8英哩速球（約160.6公里）砸中後背，當下道奇板凳有球員準備要衝出來，大谷揮手示意隊友不要跑上場。大谷上到一壘後，還與教士一壘手阿拉耶茲（Luis Arraez）閒聊、更跑去教士休息室前和曾在天使共事的伊格雷西亞斯（Jose Iglesias）相談甚歡。

弗拉塞拉在X上發文說，「大谷翔平昨晚為整個大聯盟樹立一個榜樣...道奇與教士之間的氣氛緊張，雙方互丟、並清空板凳...大谷翔平像男人一樣接受這一切，並說這是比賽的一部分...我向他致敬。」

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