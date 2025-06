MLB》水手重砲司令塔雙響砲！本季狂炸29轟超越名人堂球星鬼神壯舉

羅里。(路透)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕水手重砲捕手羅里(Cal Raleigh)今年上演生涯年,今天在9:4擊敗小熊的比賽中單場雙響砲,本季全壘打數來到29轟穩居大聯盟全壘打王,更寫下史上最狂紀錄。

羅里此役在1局上首打席就逮中小熊先發左投波伊德(Matthew Boyd)第一顆外角低94.6英哩速球,敲出中外野方向陽春砲,助隊先馳得點。這是他本季第28轟,追平名人堂捕手班奇(Johnny Bench)在1970年的28轟,並列史上明星賽前最多轟捕手。

Cal Raleigh ties Johnny Bench for the most home runs by a catcher before the All-Star break pic.twitter.com/qnCgrnuvqb

7局上羅里再度炸裂,這次在4:4平手時鎖定小熊後援左投瑟巴爾(Caleb Thielbar)的失投94.2英哩速球,掃成左外野2分砲,一棒將比分超前,本季第29轟也正式超越班奇,成為大聯盟史上在明星賽前敲最多轟捕手,而且羅里僅花73場,比當年的班奇還少花14場。

Cal Raleigh AGAIN!



He has passed Johnny Bench for the most home runs by a catcher before the All-Star break pic.twitter.com/zZ8KvUyg1O