MLB》水手重砲司令塔雙響砲！本季狂炸29轟超越名人堂球星鬼神壯舉

羅里。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）今年上演生涯年，今天在9：4擊敗小熊的比賽中單場雙響砲，本季全壘打數來到29轟穩居大聯盟全壘打王，更寫下史上最狂紀錄。

羅里此役在1局上首打席就逮中小熊先發左投波伊德（Matthew Boyd）第一顆外角低94.6英哩速球，敲出中外野方向陽春砲，助隊先馳得點。這是他本季第28轟，追平名人堂捕手班奇（Johnny Bench）在1970年的28轟，並列史上明星賽前最多轟捕手。

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Cal Raleigh ties Johnny Bench for the most home runs by a catcher before the All-Star break pic.twitter.com/qnCgrnuvqb — MLB （@MLB） June 20, 2025

7局上羅里再度炸裂，這次在4：4平手時鎖定小熊後援左投瑟巴爾（Caleb Thielbar）的失投94.2英哩速球，掃成左外野2分砲，一棒將比分超前，本季第29轟也正式超越班奇，成為大聯盟史上在明星賽前敲最多轟捕手，而且羅里僅花73場，比當年的班奇還少花14場。

Cal Raleigh AGAIN!



He has passed Johnny Bench for the most home runs by a catcher before the All-Star break pic.twitter.com/zZ8KvUyg1O — MLB （@MLB） June 20, 2025

此外，這是羅里本季第6次單場雙響砲，追平名人堂鐵捕皮耶薩（Mike Piazza）在1995年寫下的捕手單季6場雙響紀錄，有望挑戰羅培茲（Javy Lopez）在2003年創下的8場歷史紀錄。

羅里本季上看63轟，將大幅刷新由皇家鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）寫下的捕手單季最多轟紀錄（48轟），同時羅里也有望改寫名人堂球星曼托（Mickey Mantle）於1961年所締造的左右開弓打者單季最多轟紀錄（54轟）。

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