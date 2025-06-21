MLB》剛進60天傷兵！佐佐木朗希恢復投球訓練 道奇主帥曝最新狀況

佐佐木朗希。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天剛被轉移至60天傷兵名單，不過同一天也再度恢復投球訓練，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也透露他的最新狀況。

佐佐木朗希自美國時間5月13日因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，先前曾開始進行傳接球練習，但近期又「關機」。然而今天宣布進入60天傷兵後，朗希在賽前也恢復進行簡單的投球，以及跑步與衝刺訓練。

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Roki Sasaki is out throwing this afternoon pic.twitter.com/hbB5Twha7z — DodgersBeat （@DodgersBeat） June 20, 2025

道奇總教練羅伯斯表示，佐佐木朗希今天進行了90英呎的傳接球，狀態看起來還不賴。他也強調轉移至60天傷兵名單只是程序上的調整，不影響他的復健進度，朗希目前也沒有出現疼痛的狀況，接下來將逐步增加投球量。

另外，羅伯斯本週稍早表示，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）預計要投3場復健賽才能回歸，今《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，葛拉斯諾將於3A展開復健賽，預計投2局；另一名強投史奈爾（Blake Snell），則再過幾天後會再度進行牛棚練投。

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