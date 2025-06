MLB》剛進60天傷兵！佐佐木朗希恢復投球訓練 道奇主帥曝最新狀況

佐佐木朗希。(資料照)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天剛被轉移至60天傷兵名單,不過同一天也再度恢復投球訓練,總教練羅伯斯(Dave Roberts)也透露他的最新狀況。

佐佐木朗希自美國時間5月13日因右肩夾擠症候群進入傷兵名單,先前曾開始進行傳接球練習,但近期又「關機」。然而今天宣布進入60天傷兵後,朗希在賽前也恢復進行簡單的投球,以及跑步與衝刺訓練。

請繼續往下閱讀...

Roki Sasaki is out throwing this afternoon pic.twitter.com/hbB5Twha7z