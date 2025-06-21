MLB》不是故意砸大谷翔平！教士火球終結者：他們想怎麼說就怎麼說

蘇雷亞斯對大谷翔平投出觸身球。（資料照）



張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士昨天因觸身球爆發大場面，今天懲處出爐，包含雙方總教練以及砸大谷翔平的教士火球終結者蘇雷亞斯（Robert Suarez）都遭禁賽，蘇雷亞斯更是被禁賽3場。今天受訪，蘇雷亞斯澄清自己並非故意要砸大谷翔平。

昨天9局上小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被道奇新秀利特爾（Jack Little）砸中右手引發板凳清空，蘇雷亞斯9局下也用99.8英哩（約160.6公里）的火球伺候大谷翔平，遭到驅逐出場，這項行為也被道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）視為故意。

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今天賽前蘇雷亞斯受訪透過翻譯表示，自己昨天只想著要好好關門，沒有想要失分或砸到人，最後自己被趕出場，但幸好球隊有贏球。對於羅伯斯指控他故意砸大谷，蘇雷亞斯表示：「他們有自己的意見，想怎麼說就怎麼說，但事實就並非如此。」

蘇雷亞斯隨後再度強調：「那不是故意的，但這項決定是裁判說了算。我知道當時兩支球隊都已經被警告過了，但很顯然在那種情況，我完全沒有想要去砸他（大谷）的意思。」

蘇雷亞斯也被問到是否認為道奇故意砸小塔提斯，他也回答得很聰明，「我想這只有他們自己知道。」而遭禁賽1場的教士總教練席爾特（Mike Shildt）也透露，小塔提斯的手沒有骨折等傷勢跡象，可以照常先發，「我想蠟燭奏效了。」

教士球星馬查多（Manny Machado）昨天賽後曾為小塔提斯抱不平，直言道奇最好祈禱小塔提斯的檢查結果沒事，「他們最好把蠟燭插好！」

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