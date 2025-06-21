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MLB》「真的太超過了！」 海盜桑塔納挨罰仍強調球迷越界在先

2025/06/21 08:45

海盜29歲牛棚右投桑塔納。（資料照，路透）海盜29歲牛棚右投桑塔納。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜29歲牛棚右投桑塔納（Dennis Santana）日前在牛棚和球迷爆發衝突，遭大聯盟禁賽4場以及罰款。桑塔納將會對此提出上訴，並坦言十分後悔，但認為球迷已經越界了。

事情發生在海盜與老虎20日的雙重戰第2場的第7局，桑塔納在牛棚內與看台上一名身穿黃衣的球迷發生口角，在場有保全的情況下，桑塔納試圖跳起越過欄杆接近該名球迷。所幸牛棚教練培瑞茲（Miguel Perez）與牛棚捕手赫南德茲（Raúl Hernández）及時介入，阻止雙方進一步衝突。

桑塔納賽後拒絕透露那名球迷說了什麼，他表示：「你們都認識我，我是個冷靜的人，我從來沒有在任何一支球隊出過問題，但我認為那個人真的多次越線。我不想深入談這件事。」

海盜代理總教練凱利（Don Kelly）雖然不認同桑塔納的行為，但能夠了解他的感受，在客場比賽難免會遭到球迷調侃或挑釁，這是可以預期的，但還是要有個底線，昨天那條線被越過了。桑塔納也補充說道：「他們真的太過分了，雖然這不代表我這樣做是對的，但實在太超過了。」

這是桑塔納8年生涯以來首次遭到禁賽，但他會提出上訴，處分將暫緩執行。桑塔納本季出賽32場，拿下2勝1敗，累積9場中繼成功和5場救援成功，防禦率為1.72。

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