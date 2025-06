MLB》「真的太超過了！」 海盜桑塔納挨罰仍強調球迷越界在先

海盜29歲牛棚右投桑塔納。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕海盜29歲牛棚右投桑塔納(Dennis Santana)日前在牛棚和球迷爆發衝突,遭大聯盟禁賽4場以及罰款。桑塔納將會對此提出上訴,並坦言十分後悔,但認為球迷已經越界了。

事情發生在海盜與老虎20日的雙重戰第2場的第7局,桑塔納在牛棚內與看台上一名身穿黃衣的球迷發生口角,在場有保全的情況下,桑塔納試圖跳起越過欄杆接近該名球迷。所幸牛棚教練培瑞茲(Miguel Perez)與牛棚捕手赫南德茲(Raúl Hernández)及時介入,阻止雙方進一步衝突。

桑塔納賽後拒絕透露那名球迷說了什麼,他表示:「你們都認識我,我是個冷靜的人,我從來沒有在任何一支球隊出過問題,但我認為那個人真的多次越線。我不想深入談這件事。」

海盜代理總教練凱利(Don Kelly)雖然不認同桑塔納的行為,但能夠了解他的感受,在客場比賽難免會遭到球迷調侃或挑釁,這是可以預期的,但還是要有個底線,昨天那條線被越過了。桑塔納也補充說道:「他們真的太過分了,雖然這不代表我這樣做是對的,但實在太超過了。」

這是桑塔納8年生涯以來首次遭到禁賽,但他會提出上訴,處分將暫緩執行。桑塔納本季出賽32場,拿下2勝1敗,累積9場中繼成功和5場救援成功,防禦率為1.72。

