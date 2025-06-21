MLB》洋基守護神傷癒歸隊將再度取代2屆明星後援？布總曝未來計畫

威佛、威廉斯。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天將當家守護神威佛（Luke Weaver）移出15天傷兵名單，新秀左投桑德里奇（Jayvien Sandridge）等不到大聯盟初登板就被下放回3A。而威佛回歸後，是否將再度取代2屆明星後援威廉斯（Devin Williams）？對此總教練布恩（Aaron Boone）也給出答案。

威佛在6月3日因大腿後肌受傷進入傷兵名單，在他受傷前投25.2局，防禦率僅1.05，9次救援機會收下8次，也因此取代開季被打爆的威廉斯。不過在威佛受傷後，威廉斯重回守護神一職，表現也漸入佳境，近15場出賽防禦率1.88，還摘下5次救援成功。

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在威佛傷癒歸隊後，究竟由誰來擔任終結者？洋基總教練布恩今受訪表示，威佛與威廉斯都是後段局數非常重要且優秀的牛棚好手，威廉斯這個月表現出色，會傾向讓他專職投1局。威佛則更像是救火隊角色，如果在比賽後段關鍵時刻需要化解危機，就是威佛的上場時機；如果出現救援點，他會視對手打序來安排該誰上場。

值得一提的是，威佛並未在小聯盟投復健賽就回歸，他強調自己身體狀態極佳，完全準備好投入比賽，「雖然已經超過兩週沒實戰，但我的球速還在，Live BP最快有催到96英哩，牛棚練投也有94-95英哩，這已經是我健康時最好的速度了。」

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