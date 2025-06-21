MLB》菅野遭法官砲轟創生涯先發最短局數 賈吉炸裂第27轟緊咬全壘打王

洋基「法官」賈吉今天敲出本季第27轟。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力金鶯的35歲前日職澤村賞、MVP強投菅野智之，今天先發登板對戰洋基，3局下遭「法官」賈吉（Aaron Judge）砲轟，主投3.2局失3分退場，連續3場都投不滿5局，此役無關勝敗，金鶯終場以5：3擊敗洋基取得2連勝。

洋基王牌左投佛里德（Max Fried）首局就遭遇亂流，在滿壘時被金鶯捕手桑契斯（Gary Sánchez）擊出帶有2分打點的左外野安打，金鶯先馳得點，但洋基下個半局就展開反擊，菅野智之開局連投2個保送，又被賈吉擊出中外野安打形成滿壘，「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲安追回1分，「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）擊出高飛犧牲打進帳追平分。

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菅野智之順利度過第2局，原以為已經回穩，但在3局下遭賈吉狙擊，兩人纏鬥6球後，賈吉瞄準菅野紅中偏高的93.5英哩速球，一棒將球掃往右外野大牆之外，賈吉本季第27轟出爐，助隊以3：2超前。賈吉相隔7場後再度開轟，這一轟擊球初速高達104.2英哩，飛行距離為368英呎。

菅野智之天先發3.2局用89球，寫蝦生涯旅美最多局數，被敲7支安打失3分，包括1發陽春砲，另有4次三振、3次四壞球保送，防禦率為3.55。

金鶯23歲一壘手梅歐（Coby Mayo）6局上敲出適時安打，助隊以3：3追平洋基，粉碎佛里德拿下本季第10勝的美夢，他繳出6局7K失3分的優質先發，防禦率為2.05。

金鶯31歲三壘手烏里耶斯（Ramón Urías）8局上擊出本季第5轟出爐，這發陽春砲助隊超前，明星游擊手韓德森（Gunnar Henderson）適時安打進帳保險分，金鶯火球終結者包提斯塔（Félix Bautista）9局下順利關門守住勝利，進帳本季第16場救援成功，金鶯終場就以5：3擊敗洋基。

賈吉此役4打數繳出3安猛打賞，包括一發陽春砲，保送和三振各1次，打擊率升至0.371，OPS為1.207。目前以27轟緊追大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）的29轟。

菅野智之。（法新社）

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